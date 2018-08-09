Грымов: Руководить театром Брусникину довелось четыре месяца

В эфире НСН художественный руководитель театра «Модерн» рассказал об ушедшем сегодня из жизни известном актере и режиссере.

В возрасте 60 лет скончался актер, режиссер и художественный руководитель театра «Практика» Дмитрий Брусникин. О смерти художественного руководителя в четверг, 9 августа, сообщили в пресс-службе экспериментального театра «Практика». Причины смерти режиссера пока не раскрываются. Худруком театра он был назначен 3 мая нынешнего года.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН рассказал о вкладе Дмитрия Брусникина в театральную жизнь страны.

«Уход любого человека это большая потеря. Тем больше потеря, когда это яркий человек и действительно талантливый педагог. Педагог это очень редкое качество. Брусникин был педагогом с большой буквы», — рассказал режиссер.

Юрий Грымов напомнил о том, что, будучи педагогом, Брусникин мог проецировать себя в других людях. Он отметил, что в театральной среде его знали, как выдающегося педагога и на него были возложены большие ожидания.

«Конечно, у театральной общественности был большой интерес к тому, что ему отдали театр «Практика» и было очень много ожиданий. Однако горе оно всегда неожиданно. Уход Дмитрия Брусникина большая потеря для театральной жизни страны. Потеря режиссера и потеря педагога», — заключил Грымов.

Напомним, Дмитрий Брусникин в 1982 году окончил Школу-студию МХАТ, затем начал там преподавать. С 1993 года он начал вести собственную мастерскую. В том же году Брусникин получил звание заслуженного артиста России. В 2009-м ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Зрители помнят его по таким сериалам как «Петербургские тайны», «Марш Турецкого», «Сыщики» и «Досье детектива Дубровского».