Пореченков опроверг теорию раздвоения личности актёров во время игры

ФОТО: Михаил Пореченков // Instagram

Артист заявил НСН, что на сцене происходит настоящая жизнь, во время которой некогда давать оценку себе и партнёру.

Сознание актёров во время игры на сцене раздваивается. К такому выводу пришли канадские учёные, проведя эксперимент, пишет Royal Society Open Science. В исследовании принимали участие профессиональные артисты, придерживающиеся системы Станиславского.

Актёрам было предложено ответить на вопросы, параллельно выполняя задание. В это время учёные наблюдали за их состоянием через аппарат МРТ. В том случае, когда участники эксперимента примеряли на себя образы героев Шекспира, их спрашивали о событиях, актуальных для Ромео и Джульетты. Когда артисты отвечали, не выходя из образа, активность их мозга снижалась. Авторы исследования предположили, что процесс игры заставляет артистов подавлять собственную личность, а также одновременно оценивать себя со стороны и своих партнёров.

Актёр, Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Пореченков в эфире НСН опроверг выводы учёных. На сцене, по его словам, происходит настоящая жизнь.

«Это психологи [учёные] раздваиваются и растраиваются, а мы живём! А когда ты живёшь, ты не думаешь, как ты смотришь — на себя, на партнёра. На сцене надо жить, и всё! Это как если разложить даже дыхательный процесс по составляющим, то лёгкие расширяются, воздух их наполняет — так же вообще сразу задохнёшься [если задумываться]. Просто живи, дыши! Вот так, и тогда всё будет норм», — заявил Пореченков.

Напомним, Михаил Пореченков не раз приходил на помощь НСН, разъясняя те или иные особенности актёрской профессии. Так, однажды он рассказал о тонкостях сложного грима на площадке, комментируя возмущение поклонников Тома Круза якобы накладными ягодицами актёра в одной из картин. В другой раз Пореченков объяснил, в чём сложность съёмок в образе героя иной комплекции и предостерёг коллег по цеху от чрезмерного увлечения изменением собственного веса.