Пореченков рассказал о поддержке Зеленского и награде от Путина

ФОТО: Михаил Пореченков // Кадр из видео поездки в Донбасс

Артист раскрыл НСН, как проходили съёмки роликов с Иваном Охлобыстиным.

Серия роликов в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, снятая российскими актёрами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным, взорвала интернет. В небольших сюжетах артисты рассуждают на тему поддержки украинского кандидата, который также известен как шоумен.

«Но если он выиграет…», — говорит Пореченков. «Он будет нам должен», — продолжает Охлобыстин. «Слава Украине», — заявляет первый, после чего герои ролика чёкаются и пьют. «Крым наш…», — заключает его коллега. «Всё наше!», — добавляет Пореченков.

Примечательно, что в этот же день Михаил Пореченков получил награду из рук президента РФ Владимира Путина — звание Народного артиста России. Однако в беседе сон признался, что два события между собой никак не связаны и рассказал, как снимались «предвыборные ролики» в поддержку Зеленского.

«Да никак не проходили съёмки. Это съёмки картины “Полярный 17”. Эти новости никак не пересекаются друг с другом: мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы с Иван Ивановичем народ озорной, смешной, поэтому у нас были длинные ночные съёмки, на которых мы вот так решили поддержать коллегу из нашего цеха, Зеленского», — рассказал актёр, Народный артист Российской Федерации Михаил Пореченков.





В одном из роликов герои рассуждают на тему, что будет, если победу на выборах одержит Владимир Зеленский. Пореченков говорит, что получит пост министра обороны, а Охлобыстин видит себя патриархом. Шутки шутками, но артист заверил НСН, что теперь готов ехать на Украину только в таком качестве.

«Мы поедем только, когда нам предложат большие высокие должности. Мы теперь просто так не можем. У нас и кампания есть своя, мы знаем, что говорить и чего добиваться. Всё по-взрослому», — заверил актёр.

Что касается полученного звания, оно стало приятной наградой в первую очередь для родителей артиста, добавил Пореченков. Он поблагодарил за оказанную честь и обещал дальше служить Отчизне.

«Приятно, потому что позвонили родители, это самая главная радость для них и для меня тоже. Спасибо за то, что оценили мои заслуги. Будем служить Родине и народу и дальше! И театру МХТ. Всё как положено, в строю — завтра репетиция, всё в работе», — сообщил артист.

Напомним, ранее в эфире НСН актёр поддержал идею создания армейской киностудии для съёмок фильмов о современной армии. Такую инициативу озвучит глава Минобороны Сергей Шойгу. Пореченков выразил готовность сниматься и дальше в военных картинах, напомнив, что 90% его ролей — люди армейские.



