Панин: Костюшкин пожалеет, что не снялся в моем фильме!

Алексей Панин ФОТО: НСН

Алексей Панин в эфире НСН объяснил отказ Костюшкина сниматься в его дебютной картине «Я вернулся».

Актер и режиссер Алексей Панин рассказал о причинах отказа Стаса Костюшкина сниматься в его дебютном фильме «Я вернулся». Продюсеры Костюшкина посчитали, что участие в этом проекте может негативно сказаться на его репутации, сообщил Панин в эфире НСН.

«Несмотря на нашу дружбу со Стасом, его директора и продюсеры решили, что на его репутации может плохо отразиться то, что в фильме снимается Никита Джигурда, Володя Епифанцев, а про меня уже и говорить нечего. Они посчитали, что для его положительного образа и его репутации в шоу-бизнесе будет плохо. Я пытался объяснить Стасу, что это же кино, здесь все играют роли. Это же не тусовка, где ты тусишь с какими-то скандальными в твоем понимании людьми, это же работа. Но Стас – человек не из кино, он живет по законам шоу-бизнеса», - заявил Панин.

В результате роль, которая предназначалась Стасу Костюшкину, сыграл Александр Данко.

«Участие Данко в фильме и без того было запланировано, но нам пришлось сделать некую рокировку из-за отказа Стаса. Кино от того, что Костюшкин не сыграл в моем фильме, не потеряет, а вот Стас потом будет жалеть об этом», – полагает режиссер фильма «Я вернулся».

Алексей Панин добавил, что музыку к картине напишет Дидюля.

«К Дидюле я обратился с просьбой помочь нам с музыкой. Он попросил прислать материалы и предварительно согласился работать. В фильме также прозвучит песня Гарика Кричевского «Поехали», песня Андрея Ковалева «Ехали мы, ехали». Но самая большая ставка делается на музыку Дидюли», – сказал режиссер.

Фильм «Я вернулся» снимается по мотивам рассказа Аркадия Аверченко «Невинные создания». Вор в бегах, стащивший чужой кошелек, скрывается в тихом поселке и случайно знакомится с маленькой девочкой, которая берется за его перевоспитание. В картине снимаются Алексей Панин, Никита Джигурда, Владимир Епифанцев, Александр Головин и другие.

Ранее на пресс-конференции НСН Алексей Панин рассказал, что ради съемок бросил пить, курить и даже начал заниматься спортом.