«Митьки» раскрыли подробности продолжения фильма «Место встречи изменить нельзя»

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Художник Дмитрий Шагин в эфире НСН рассказал о готовящейся экранизации книги братьев Вайнеров.

Творческое объединение «Митьки» снимет продолжение фильма «место встречи изменить нельзя. В картине будет показано, что эра милосердия наступила, а люди стали братьями и сёстрами. Об этом 18 февраля рассказал лидер арт-группы, художник Дмитрий Шагин. Он также рассказал, что фильм носит рабочее название «Митьковская встреча эры милосердия». Лавные роли в нём сыграют рок-музыкант Вячеслав Бутусов, актёры театра «Комик-Трест» и другие.

Дмитрий Шагин в эфире НСН рассказал, что его вдохновила книга братьев Вайнеров.

«В книге есть важный момент о том, что грядёт и практически наступает эра милосердия. Это есть и в самом фильме. Когда было 60-летие Высоцкого, мы делали специальную выставку на тему того, что героя, из-за которого возник конфликт у Шарапова с Жегловым, что «Митьки» его спасают. Тогда я роман ещё не читал, потом решил прочесть, оказалось, что роман очень интересный. Он нас вдохновил. Это не является сериалом, это просто продолжение сюжета», - отметил художник.

По словам Дмитрия Шагина, он может встретиться со Станиславом Говорухиным, который сня первую часть.

«Я с Вайдером разговаривал. Это не будет привязкой к фильму. Это совсем другая история. С Говорухиным, я думаю, мы ещё встретимся. Может, тоже какие-то советы даст», - предположил лидер арт-группы «Митьки».

Дмитрий Шагин также рассказал НСН, какие события послужат завязкой сюжета.

«Действия происходят в послевоенном Ленинграде, в котором объявилась банда “Чёрная кошка”. Это исторический факт, эта банда действительно объявилась в Ленинграде после войны. И Шарапов работает в Ленинградском уголовном розыске, он убежал от Жеглова (по сюжету он с ним разругался и не захотел больше работать), а на раскрытие этой банды приезжают на усиление работники МУР (Жеглов, Пасюк, Топорков и другие)», - поделился с НСН Шагин.

Напомним фильм «Место встречи изменить нельзя» вышел в 1979 году. Тогда режиссёром картины стал Станислав Говорухин. Она была снята на Одесской киностудии. Фильм является экранизацией романа братьев Вайнеров «Эра Милосердия». Стоит отметить, что одну из главных ролей в нём сыграл Владимир Высоцкий, сообщает argumenti.ru .