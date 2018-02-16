С шансами на победу. Берлинский кинофестиваль впервые открыла анимационная картина

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Спецкор НСН рассказала, что новая кукольная картина Уэса Андерсона затронула важные проблемы современного общества.

В столице Германии 15 февраля открылся Берлинский кинофестиваль. Впервые он стартовал с показа анимационной картины: зрители увидели кукольный фильм «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона. Это история о 12-летнем мальчике, который отправляется на поиски своего пса, после того как всех домашних собак города изгнали на свалку. Об этом рассказала специальный корреспондент НСН из Берлина. Стоит отметить, что «Остров собак» будет участвовать в конкурсной программе.

Кинокритик Марина Латышева в эфире НСН заявила, что у картины Андерсона есть шанс на победу на Берлинале.

«Андерсон уже несколько раз участвовал в борьбе за “берлинских медведей” и 4 года назад его «Отель “Гранд Будапешт”», тоже показанный на открытии, получил гран-при жюри. “Остров собак” тоже участвует в конкурсе. Может быть, у него есть шансы на награды. В любом случае, это фильм трогательный, умный, невероятно изобретательный и выдающий в техническом смысле», - отметила кинокритик.

По словам Марины Латышевой, в своей картине Андресон смог не только рассказать трогательную историю о любви человека к собаке, но и затронуть серьёзные проблемы современного общества.

«Кукольный фильм – это очень сложный для публики жанр. Но Андерсон умеет и увлечь зрителей, и привнести нечто новое в само искусство кукольной анимации. К тому же, у “Острова собак” есть отличная возможность понравиться критике. Сама тема человека и собаки – очень трогательная и популярная. Другой вопрос, что Андресон добавляет серьёзности и размышлений о важных и актуальных проблемах: о коррупции, экологии, даже кризисе мигрантов», - подчеркнула спецкор НСН.

В то же время Марина Латышева выразила сожаление, что в российском прокате «Остров сокровищ», скорее всего, пройдёт в дубляже, так как Андресону удалось собрать в проекте “целое созвездие актёров, которые озвучили персонажей".

Напомним, победители Берлинского кинофестиваля станут известны 25 февраля. В конкурсной программе примут участие и российские картины. Так, публике будет представлен фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов», мультфильм Станислава Соколова «Гофманиада» и другие. Ожидается, что на Берлинале впервые будет показан фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето».