«Митьки» раскрыли актёрский состав своей версии кино «Место встречи изменить нельзя»

Художники рассказали НСН, кто из артистов фильма вызывает наибольший интерес у прессы ещё до выхода картины на экраны.

В честь 80-летия Владимира Высоцкого арт-группа из Петербурга «Митьки» решила создать проект-пародию на фильм «Место встречи изменить нельзя» и на книгу, лежащую в основе картины. Они назвали свой фильм «Митьковская встреча эры милосердия». В пресс-центре НСН авторы картины частично раскрыли актёрский состав работы.

«Ранее мы заявили уже двоих артистов. Варю Синичкину у нас будет играть певица Женя Любич», — рассказал художник Дмитрий Шагин.

«Ещё у нас будет играть не менее замечательный музыкант Олег Гаркуша, он будет изображать Гришу «Шесть на девять». Мы очень обрадовались этой находке, потому что в книжке этот персонаж выглядит очень похоже на Гаркушу. Ещё у нас будет актриса Наталья Фиссон — из петербургского театра Комик-Трест», — добавила пресс-атташе арт-проекта Елена Некрасова.

Однако самую главную интригу фильма, авторы решили оставить на потом.

«Кого в фильме играет Вячеслав Бутусов, это интрига. Все об этом спрашивают, мы даже не ожидали, что всех будет интересовать, кого именно он сыграет», — признался Шагин.

Напомним, ранее «Митьки» рассказали НСН, кто раскроет тайну банды «Чёрная кошка».