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Культура

«Митьки» рассказали, кто раскроет тайну банды «Чёрная кошка» в их фильме

27 Февраля 2018 в 15:54
«Митьки» рассказали, кто раскроет тайну банды «Чёрная кошка» в их фильме
Также художники признались НСН, кто в их проекте будет помогать Шарапову. 

Арт-группа «Митьки» презентовала в пресс-центре НСН видеоролик-тизер фильма «Митьковская встреча эры милосердия». Пресс-атташе проекта Елена Некрасова рассказала о героях видео, а также раскрыла некоторые подробности фильма, к созданию которого авторы только приступили.

«Это часть компании по продвижению фильма, и это проект, который мы планируем использовать в краудфандинговом сборе. Здесь показана часть съёмочной площадки — дворик на канале Грибоедова в Петербурге, своеобразная визитная карточка. Два главных героя, они очень важны по сюжету у нас. Я раскрою немного сценарий — именно они у нас раскрывают тайну банды “Чёрная кошка”. Это, собственно, Игорь (Сладкевич) и Дмитрий (Шагин). Стилистика картины довольно очевидная, она у нас будет чёрно-белая, при этом ролик цветной», — рассказала Некрасова.

«Эти герои — дядя Митяй и дядя Миняй, дворники. Они у нас помогают Шарапову», — добавил Шагин.

Напомним, что арт-группа из Санкт-Петербурга «Митьки» рассказала в пресс-центре НСН о создании проекта «Митьковская встреча эры милосердия», который станет своеобразной пародией на роман «Эра милосердия» Аркадия и Георгия Вайнеров и фильм «Место встречи изменить нельзя». Проект посвящён 80-летию Владимира Высоцкого, которое отмечается в этом году.

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