Милонов внес законопроект о нравственном реформировании телевидения

Парламентарий разработал законопроект о внедрении нравственных устоев в развлекательные отечественные ток-шоу.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил Министерству культуры ряд проектов, касающихся внедрения свода нравственных правил для отечественного телевидения и радио.

Так, парламентарий выступил за введение возрастного ценза на ток-шоу (от 18 до 80 лет), запретить показ ток-шоу и его рекламу в дневное время, запретить программы с пропагандой разврата и девиантного поведения, в том числе привлечь организаторов к административной или уголовной ответственности наряду с сутенерами. За участие в съёмках псевдодокументальных фильмов депутат предлагает лишать учёных степеней.

«Телевидение на сегодняшний день является самым популярным и востребованным каналом получения информации у населения нашей страны. При этом мы видим, что многие развлекательные передачи, которые идут в дневные и вечерние часы, безобразны в своем нравственном наполнении — они взывают не к лучшим человеческим качествам, а апеллируют к низменному и животному началам», - говорится в обращении депутата.

Милонов призвал учить патриотизму молодежь, популяризовать отечественную культуру и использовать в ток-шоу народные и церковные песни на русском языке. По его мнению, отечественное телевидение и радио должна пронизывать «культурная доктрина, отвечающая государственным и моральным потребностям».

«Ток-шоу, псевдодокументалистика, рассказы о пришельцах и призраках не должны становиться стержнями нашего телевидения и радио. Безусловно, такие передачи останутся в ротации, — но нельзя делать из них главное наполнение без нравственного содержания. Давайте, к примеру, начнем как-то наводить порядок в этой сфере: маркировать их, не допускать любого участия детей, вовлечения их», - призвал Милонов.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в эфире НСН выступил против включения музыканта Сергея Шнурова в Совет по культуре при Госдуме. Он выразил огорчение, что одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры признан именно Шнур.