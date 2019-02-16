Louna: «Чартова Дюжина» – отличный повод для москвичей приехать в Питер

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян в эфире НСН рассказала о подготовке к XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019.

16 февраля команда Louna выйдет на сцену Ледового Дворца Санкт-Петербурга, чтобы отыграть свой сет на церемонии вручения Ежегодной музыкальной премии «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина-2019». В этот вечер также выступят: Глеб Самойлов и The Matrixx, «Сурганова и Оркестр», Lumen, The Hatters и ДДТ.

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян рассказала НСН о своих ощущениях от предстоящего мероприятия.

«Две столицы, я считаю, вполне равносильные, с точки зрения культуры, вдвойне. Так что это довольно справедливое решение, довольно интересное, и в принципе, даже исходя из площадки, приятное. Я думаю, что и для слушателей, и для музыкантов. Для москвичей – это повод выехать погулять, соединить приятное с полезным. Для нас это праздник такой коллективный. Ты с коллегами видишься, знакомыми, много групп, все тусуются, саундчек вот был 20 минут, все больше похоже на такой праздник-балаган. И атмосфера тоже соответствующая», - добавила она.

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