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Культура

Louna: «Чартова Дюжина» – отличный повод для москвичей приехать в Питер

16 Февраля 2019 в 18:55
Louna: «Чартова Дюжина» – отличный повод для москвичей приехать в Питер

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян в эфире НСН рассказала о подготовке к XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019.

16 февраля команда Louna выйдет на сцену Ледового Дворца Санкт-Петербурга, чтобы отыграть свой сет на церемонии вручения Ежегодной музыкальной премии «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина-2019». В этот вечер также выступят: Глеб Самойлов и The Matrixx, «Сурганова и Оркестр», Lumen, The Hatters и ДДТ.

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян рассказала НСН о своих ощущениях от предстоящего мероприятия.

Лусинэ Геворкян: В детстве я все время шла поперек своей стеснительности
«Две столицы, я считаю, вполне равносильные, с точки зрения культуры, вдвойне. Так что это довольно справедливое решение, довольно интересное, и в принципе, даже исходя из площадки, приятное. Я думаю, что и для слушателей, и для музыкантов. Для москвичей – это повод выехать погулять, соединить приятное с полезным. Для нас это праздник такой коллективный. Ты с коллегами видишься, знакомыми, много групп, все тусуются, саундчек вот был 20 минут, все больше похоже на такой праздник-балаган. И атмосфера тоже соответствующая», - добавила она.

Смотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени можно на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.

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