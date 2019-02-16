Louna: «Чартова Дюжина» – отличный повод для москвичей приехать в Питер

Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян в эфире НСН рассказала о подготовке к XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019.
16 февраля команда Louna выйдет на сцену Ледового Дворца Санкт-Петербурга, чтобы отыграть свой сет на церемонии вручения Ежегодной музыкальной премии «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина-2019». В этот вечер также выступят: Глеб Самойлов и The Matrixx, «Сурганова и Оркестр», Lumen, The Hatters и ДДТ.
Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян рассказала НСН о своих ощущениях от предстоящего мероприятия.
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