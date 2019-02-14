Лусинэ Геворкян: В детстве я все время шла поперек своей стеснительности

В преддверии юбилея своей группы солистка вспомнила, какой она сама была в 10 лет.

Группа Louna продолжает свой проект, посвящённый 10-летию группы. К первому серьёзному юбилею команда готовится тоже очень серьёзно: ребята собираются издать книгу и фильм о группе, а ещё сборник «BEST OF», в который войдут лучшие песни Louna в новых аранжировках. Лусинэ Геворкян заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио» и вспомнила, какой она была, когда ей самой было 10 лет. Подробности – только на НСН.



«Не могу сказать, что в возрасте 10 лет помню себя в точности, но могу сказать, что в то время я усиленно занималась в музыкальной школе. Меня это радовало, я участвовала в музыкальных конкурсах, постоянно шла поперек своей стеснительности, и, в некоторой мере, трусости. Думаю, этот процесс в некоторой степени меня закалил. А в целом я была совершенно обычной школьницей, которая, правда, больше времени и сил тратила на музыкальную школу, нежели на общеобразовательную», - призналась артистка.

Своё 10-летие Louna с размахом отметит специальными концертами 8 МАЯ в московском ADRENALINE STADIUM, а 25 МАЯ – в питерском клубе А2. Но перед этим, 16 февраля, команда выйдет на сцену Ледового Дворца Санкт-Петербурга, чтобы отыграть свой сет на церемонии вручения Ежегодной музыкальной премии «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина-2019». В этот вечер вместе с Louna для вас выступят: Глеб Самойлов и The Matrixx, «Сурганова и Оркестр», Lumen, The Hatters и ДДТ. Такое событие нельзя пропустить, так что скорее заходите на сайт spb.kassir.ru – билетов осталось совсем немного.