Кортнев поздравил «бренное тело» Гребенщикова с днем рождения

Лидер группы «Несчастный случай» назвал Бориса Гребенщикова самым уважаемым человеком в русском роке.

27 ноября рок-музыканту, лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет. С юбилеем музыканта поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН рассказал об огромном влиянии, которое оказал Гребенщиков на многие поколение творческих людей и пожелал ему здоровья.

«Я думаю, что ничего оригинального не скажу, но для людей, которые интересуются русским роком и русской поэзией, Борис Гребенщиков – это огромное явление, который оказал влияние на большинство пишущих людей. И, наверное, трудно найти человека, причастного к искусству, который бы не уважал Гребенщикова очень глубоко, искренне. Можно любить его музыку и тексты, можно не любить, но это человек, вызывающий безусловное уважение своей цельностью, последовательностью, тем, что уже в течение лет 50 этот человек ни на секунду не изменил своему стилю, какой-то основной идее, которую он несет сквозь свою жизнь. Что касается пожеланий, никто из нас не молодеет, но он бесконечно молод душой, я желаю, чтобы его "бренное тело" соответствовало состоянию его возвышенного духа. Тогда все будет у него замечательно», - заключил Кортнев.

Сегодня же в Большом зале Петербургской филармонии состоится мировая премьера симфонической фантазии на темы песен Бориса Гребенщикова «2-12-85-06», созданной композитором Алексеем Курбатовым. Концерт пройдет в день рождения музыканта и будет посвящен его 65-летию. Сообщается, что большая часть четырехчастной фантазии на темы песен Гребенщикова будет звучать в исполнении оркестра. Она включает четыре фрагмента с записью пения самого музыканта.