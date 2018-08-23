Кинокритик: Уход Дэнни Бойла не помешает выходу новой картины о Бонде

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Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему желание режиссёра Дэнни Бойла политизировать фильм не нашло отклика у продюсеров.

Премьера новой части фильма о Джеймсе Бонде может быть перенесена на более поздний срок из-за того, что картина осталась без режиссёра. Как сообщает The Telegraph, британский режиссёр Дэнни Бойл отказался работать над кинолентой на финальном этапе согласования сценария перед началом съёмок. Причиной тому, по версии издания, послужили разногласия Бойла с продюсерами: он хотел сделать акцент в фильме на политических противоречиях между Британией и Россией, что не вызвало энтузиазма у продюсеров.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН высказал мнение, что, несмотря на внезапный уход Бойла, картина однозначно выйдет на экраны, а также рассказал, почему желание режиссёра столкнуть лбами Британию и Россию не вписалось в концепцию киносаги.

«Скорее всего, премьера будет перенесена. Но картина 100% выйдет на экраны. Всё зависит от того, как быстро продюсеры найдут нового режиссёра. Вообще, меня несколько удивила позиция Дэнни Бойла — потому что в фильмах о Джеймсе Бонде никогда государства не выступают врагами. Враги могут быть от неправительственных организаций, от частных, но создатели никогда не сталкивали государства. Даже в самые лютые годы не был Советский Союз врагом. Мог быть врагом СМЕРШ, какие-то заговорщики, но не СССР. И если это правда, что Дэнни Бойл отказался из-за того, что хотел сделать фильм более политизированным и привязать его к делу Скрипалей, мне это странно. Хотя про Скрипалей я слышал версию в наших СМИ, что это акт некого одиночки или неправительственной организации, месть полковнику Скрипалю за “предательство”. Это как раз история для Бонда. Но в американском кино продюсер — хозяин, и если Дэнни Бойл отказался, то так тому и быть. Свято место пусто не бывает, и режиссёр найдётся быстро. Но жаль, Дэнни Бойл хороший режиссёр», — заметил Шнейдеров.