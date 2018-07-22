Кинокритик: Враги Бонда - наглядное пособие по внешней политике США

РИА Новости

Давид Шнейдеров в эфире НСН пояснил, почему Джеймсу Бонду впервые за 20 лет придется бороться с русским злодеем.

В новом фильме о Джеймсе Бонде, релиз которого запланирован на 2019 год, главным злодеем станет русский. Продюсеры очередной части бондианы разыскивают на эту роль актера от 30 до 60 лет из России или с Балкан, способного сыграть «харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.

Кинокритик Давид Шнейдеров, обсуждая с НСН сюжет новой серии бондианы, отметил, что русских в Голливуде уже неоднократно изображали злодеями.

«В нашем мире идет идеологическая война. Она идет не только между США и Россией, но между всем странами – Америкой и Европой, Америкой и КНДР, Германией и Францией и так далее. Поэтому совершенно неудивительно, что в новом фильме о Джеймсе Бонде главный отрицательный герой будет русским. Так бывало много раз. В одной из серий «Людей Икс» главную отрицательную героиню играла Светлана Ходченкова. В серии «Миссия невыполнима» отрицательного героя играл Владимир Машков. Так что это давно не новость. Связано ли это напрямую с Дональдом Трампом, без которого у журналистов не было бы повода для многочисленных шуток, а у политиков не было бы возможности для поднятия своего личного рейтинга? Я не знаю. Но к новому фильму о Бонде я отношусь спокойно», - заявил собеседник агентства.

Вообще, по дипломатическим отношений США с разными странами легко отследить всю эволюцию отрицательных героев в американском кино. Так, главным злодеем Голливуда ранее уже был персонаж из Северной Кореи, достаточное количество плохих героев в американском кино были арабскими террористами. Плохими героями были и немцы, и европейцы.

«Надо еще иметь в виду, что зачастую главный отрицательный герой гораздо лучше и обаятельнее, чем главный положительный. К примеру, в фильме Майкла Манна «Схватка», на мой взгляд, «главный плохой» в исполнении Роберта Де Ниро гораздо лучше «главного хорошего» Аль Пачино. К слову, главный злодей картины еще не выбран, непонятно, кто его будет играть. Американцы анонсировали, что на эту роль утвердят русского артиста. Либо это будет кто-то из Восточной Европы. Будет очень хорошо, если наш артист пробьется в большое американское кино, как в свое время это сделал Михаил Горевой. Дождемся оглашения полного каста и будем с нетерпением ждать новой серии про агента 007», - заключил Давид Шнейдеров.

Добавим, что последний раз русский враг Джеймса Бонда появлялся в картине «И целого мира мало», которая вышла на экраны в 1999 году.