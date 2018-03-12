Кинокритик объяснил успех «Я худею» отсутствием конкурентов

Давид Шнейдеров рассказал НСН, что позволило комедии выйти на первое место по сборам за праздничные выходные

Комедия «Я худею» заняла первое место по кассовым сборам в российском прокате за праздничные выходные с 8 по 11 марта, согласно предварительным данным портала kinobussiness.com. Фильм Алексея Нужного, вышедший в прокат 8 марта, собрал более 330 миллионов рублей.

объяснил успех комедии отсутствием серьезных конкурентов в прокате

«Я думаю, тут несколько факторов сложилось. Ничего выдающегося из импортного проката не было. “Черная пантера”, с одной стороны, комикс Marvel, а с другой стороны, Россия пока еще не так толерантна на предмет не белокожего населения. А так всерьез никаких конкурентов в кино не было. Тем более, комедийных. Это была единственная комедия. Комедия легкая, комедия доступная, длинные выходные. Поверили ли зрители в наше кино? Рано говорить. Но сейчас всего лишь март-месяц. Давайте подождем хотя бы до середины года и там посмотрим», — разъяснил кинокритик.

Второе место по сборам за праздничные выходные занял американский приключенческий фильм «Излом времени», собравший более 250 миллионов рублей. Кинокомикс «Черная пантера» занял третье место со сборами почти в 180 миллионов рублей.