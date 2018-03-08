Найшуллер: Со Шнуровым я делаю то, чего раньше не делал

Режиссер, сценарист и музыкант Илья Найшуллер пришел в гости к «Подъемниках». Как Сергей Шнуров попал в картину «Я худею», читайте только на НСН.

Илья Найшуллер - музыкант, сценарист, продюсер и кинорежиссер - приехал в гости к «Подъемникам» в преддверии долгих праздничных выходных. Он рассказал ведущим НАШЕго Радио о премьере своего нового фильма «Я худею», открыл секрет своего успеха и заинтриговал слушателей признанием о новой совместной работе с Сергеем Шнуровым.

- 8 марта в кинотеатрах стартует твой фильм «Я худею». Расскажи о нем…

- Это картина с Сашей Бортич, Сергеем Шнуровым и Ириной Горбачевой. Это замечательная, добрая, искренняя русская комедия. Это картина о девушке, которая думает, что счастье в худобе. Ее бросает парень из-за лишнего веса. Она решает бороться с этим.

- Как Сергей Шнуров попал в это кино? Это твоих рук дела?

- Да. Он играет важную роль отца главной героини. Мы долго думали, кто может им быть, и решили позвать Шнурова.

- Решение принималось с той точки зрения, что на него пойдет народ? Или потому что он гениальный актер?

- Это эффектная роль и нам надо было быстро «продать персонажа». По типажу все совпадало. То, что на него пойдет народ – это бонус. НЕ всегда правильно брать актера на роль только с таким расчетом.

- Ты же понимаешь, что большинство женщин с лишним весом не верят в такие киносюжеты?

- Мы снимали фильм в двух блоках. Для первого из них Саша Бортич набрала 20 килограммов. Она просто много-много ела, а потом за 1,5 месяца этот вес сбросила. То есть, показан реальный результат, все это возможно. Мы специально искали актрису, которая готова на такие эксперименты.

- Что у тебя с Люком Бессоном?

- Будем делать «Звездные войны». Мы обсуждаем возможность проекта, ищем сценарий. Думаю, скоро до чего-нибудь договоримся.

- Я знаю, что у тебя есть совместный проект в виде клипа с группировкой «Ленинград» и Сергеем Шнуровым. Что можешь об этом сказать?

- У нового клипа еще нет даты выхода. Мы делаем то, что никогда раньше не делал. Это нетипичный клип для «Ленинграда». Для всего мира это будет один из немногих клипов такого формата.

- Как ты считаешь, насколько нужно сейчас музыкантам снимать клипы?

- Думаю, они сейчас нужнее, чем когда-либо. Сегодня, чтобы стать популярным, даже альбом особо не нужен. Нужна одна хорошая песня и один хороший клип, который посмотрят максимальное количество людей. Хотя я сам люблю большие альбомы, хотя бы 13 песен чтобы было.

- В чем залог успеха? Что надо сделать, чтобы быть занятым постоянно? Клип на единственную популярную песню?

- Моя история в том, что я выпустил песню для снятого клипа, то есть все было наоборот. Через сутки его присутствия на YouTube моя жизнь изменилась. Теперь постоянные клипы, реклама. Времени нет, но любой молодой профессионал об этом мечтает.

- Твой клип «Вояж», сделанный совместно с «Ленинградом» взял нашу музыкальную премию «Чартова Дюжина». Ты знаешь про это?

- Нет, но мне «чартовски» приятно!

-На этой неделе прошло вручение «Оскара». Ты смотрел «Три билборда» или «Форму воды»?

- «Форму воды» не смотрел, пока только морально собираюсь. Это не мое кино, не мой жанр фильма. А «Три билборда» мне очень понравился.

- «Не мое» - очень толерантная формулировка. Сейчас опасно выражать мнение по фильмам в соцсетях, настоящие баталии разворачиваются.

- Это здорово, что люди могут так активно выражать свое мнение. У меня был момент, когда я, будучи нетрезвым, послушал «Нирвану». Я понимал, что группа – гениальная. Курт Кобейн – гениальный. Но энергетика, которую я чувствую, «мне не ложится». Тогда я понял, что все, что мне нравится, совсем не обязательно гениально, и наоборот. Так появилась моя толерантная позиция.

- Когда ты собираешься идти в кино лучше не читать рецензии и не читать комментарии. Это так?

- Да. Чтобы быть как чистый лист и самому составить мнение. Я по этой причине не смотрю трейлеры.

- А нужны трейлеры к фильму? Иногда они вводят в заблуждение.

- Нужны, конечно. Иначе как продавать кино? Если вводит в заблуждение – плохой трейлер. Помните фильм «Изгой»? В трейлере показывается отрывками весь фильм. Когда режиссера спросили, зачем так было сделано, он ответил, что его это тоже дико бесило. Однако людям больше нравятся трейлеры, которые рассказывают все. Это реальность.

- Давай поговорим о сериалах. Что из последнего ты можешь порекомендовать?

- Мы с женой смотрим сейчас «Американское преступление», уже второй сезон. Там просто идеальный кастинг. Рассказана история о парне, который ехал через всю Америку и убивал людей. Пятой жертвой был Джанни Версаче.

- У тебя в произношении слышится акцент. Это из-за того, что ты долго жил в Лондоне?

- Я вернулся в Россию в 14 лет. Заново учил русский. К 18-19 годам как-то научился писать. Я боролся с тем, чтобы произносить в русской речи английские слова. Периодически проскальзывает, ужасно раздражает.

- Можно ли ребенку, страдающему лишним весом, смотреть Ваш фильм? Может ли он помочь? Это слушатели спрашивают….

- Большинство проблем с весом начинаются с головы. Я не говорю сейчас о расстройствах, которые могут к этому приводить. Так вот, после прочтения сценария этого фильма я в 6 утра надел кеды и пошел бегать. Такой заряд позитива у меня был на тему здорового образа жизни. Поможет или нет – трудно сказать. Но то, что кино заряжает позитивом и показывает, что счастье не обязательно в кубиках на прессе – это факт.

Фильм «Я худею» вышел на экраны отечественных кинотеатров 8 марта. Критики назвали картину «полноценной драмой с элементами комедии», которая открывает новый взгляд на собственную самооценку.



