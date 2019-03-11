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Культура

Кинокритик: Минкульт оказал «Гурвинеку» медвежью услугу

11 Марта 2019 в 15:52
Кинокритик: Минкульт оказал «Гурвинеку» медвежью услугу
Давид Шнейдеров заявил НСН, что министерство культуры ведёт себя в последнее время как слон в посудной лавке.

Кассовые сборы мультфильма «Гурвинек. Волшебная игра» в минувшие выходные составили 14 миллионов рублей. Как сообщают «Ведомости», это стало коммерческим провалом российско-бельгийско-чешского проекта, так как по прогнозам аналитиков сборы должны были составить не менее 25 миллионов рублей. Причиной фиаско, как отмечается, стал бойкот ряда кинотеатров в России показывать ленту — таким жестом частные кинозалы отреагировали на политику Минкульта РФ, связанную с требованием освобождать сеансы под отечественное кино, отказываясь от зарубежного.

Мультипликатор увидел вину государства в провале ленты «Гурвинек. Волшебная игра»
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал медвежьей услугой политику министерства культуры. По его мнению, если бы не она, и зрители были бы довольны, и создатели мультфильма (слушайте аудио).

«Я думаю, что Минкульт оказывает совершенно медвежью услугу, ведёт себя с феерической грацией слона в посудной лавке. Потому что, во-первых, дети бы чудно сходили на два мультфильма и все были бы довольны. Не было бы ни скандала с сетями кинотеатров, ни провала “Гурвинека”, потому что он вышел из проката из 1500 кинотеатров меньше чем в половине из-за бойкота сетей. Это ужасно», — заявил кинокритик.

Напомним, 7 марта на экраны в России вместе с мультфильмом «Гурвинек» должен был выйти бельгийский мультипликационный фильм «Королевский корги», однако Минкульт отказал в прокатном удостоверении картине в эту дату. В качестве обоснования ведомство привело постановление, согласно которому такое решение возможно, если в тот же день выходит на экраны аналогичный российский контент. Бойкотировать отечественный мультфильм в связи с этим решили Ассоциация владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс».

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