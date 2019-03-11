Мультипликатор увидел вину государства в провале ленты «Гурвинек. Волшебная игра»

Российский режиссер-мультипликатор в эфире НСН призвал государство не вмешиваться в кинобизнес.

Российская анимационная лента «Гурвинек. Волшебная игра» провалилась в российском прокате.

В праздничный уикенд с 8 по 10 марта мультфильм, снятый при поддержке министерства культуры и Фонда кино, заработал только 14 миллионов рублей. При этом портал «Бюллетень кинопрокатчика» предполагал, что сумма будет чуть ли ни в два раза выше - 25 миллионов.

Эксперты винят в провале Ассоциацию владельцев кинотеатров и киносети «Синема стар», «Каро» и «Киномакс». Они решили бойкотировать «Гурвинека», его показали лишь в 743 из 1900 российских кинотеатров.

Режиссер-мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит в эфире НСН заявил, что государство должно либо не вмешиваться в дела бизнеса, либо регулировать его по всем параметрам (слушайте аудио).

«Скажу честно, что этот мультфильм я не смотрел. И вообще мало, что понимаю. Исключительно по своим ощущениям могу сказать, что мы живем в рыночных отношениях. Свободный бизнес: никто не на кого не давит. Кинотеатры покупают и ставят в прокат те ленты, которые хотят. И если мы действительно так живем, то какое может быть давление со стороны государства? А если государство все же вмешивается в рыночные отношения, как это происходит в Китае, то нужно находить компромисс. И делать так, чтобы не страдали ни зрители, ни кинотеатры, ни производители кино. Договаривайтесь как-то, а не просто действуйте силовыми методами», - призвал власти режиссер-мультипликатор.

Добавим, кинопрокатчики решили бойкотировать ленту «Гурвинек. Волшебная игра» из-за переноса премьеры бельгийского анимационного фильма «Королевский корги». Но в этом случае потери составили бы 100 млн рублей. Оба мультфильма должны была выйти в прокат одновременно.