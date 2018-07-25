Хоккеист Прохоркин посетит концерт «Россия в моём сердце» на Манежке

Олимпийский чемпион в эфире НСН пригласил всех прийти на праздничный концерт в честь спортивных побед 2018 года.

28 июля на Манежной площади состоится концерт «Россия в моём сердце». Он организован в поддержку спортивных побед представителей РФ в 2018 году. В нём примут участие победители и призёры соревнований Олимпиады, которая прошла в Южной Корее, а также футболисты сборной РФ (впервые в истории они смогли пробиться в четвертьфинал мундиаля).

. В эфиреон призвал всех приходить на Манежку

«Я приглашаю вас 28 июля в 19:00 на Манежную площадь на праздничный концерт “Россия в моём сердце”. До встречи на Манежке», - заявил НСН Прохоркин.

На сцене, установленной на Манежной площади, выступят Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Стас Пьеха, Дима Билан и другие. Ранее своё присутствие на концерте подтвердили олимпийские чемпионы, хоккеисты Артём Зуб и Сергей Калинин.