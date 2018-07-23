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Культура

Артем Зуб: 28 июля — все на Манежку!

23 Июля 2018 в 18:39
Артем Зуб: 28 июля — все на Манежку!
Чемпион зимних Олимпийских игр 2018 в эфире НСН призвал всех к участию в праздничном концерте на Манежной площади.

В субботу, 28 июля, на Манежной площади в центре столицы пройдет праздничный концерт «Россия в моем сердце». Мероприятие посвящено спортивным победам 2018 года. В празднике, в качестве специальных гостей, примут участие победители и призёры Зимних Олимпийских Игр,  члены сборных команд по хоккею, фигурному катанию, конькобежному и лыжному спорту, а также игроки сборной России по футболу.

Гость праздника, российский хоккеист, чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года Артём Зуб в эфире НСН пригласил всех принять участие в концерте (слушайте аудио).

«Приглашаю вас 28 июля в 19:00 на Манежную площадь на праздничный концерт «Россия в моем сердце». До встречи на Манежке», — призвал он.

Кроме спортсменов в мероприятие примут участие известные и Заслуженные артисты России. Среди них — Полина Гагарина, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Лев Лещенко и многие другие.

Напомним, что российская национальная сборная по хоккею одержала победу в XXIII Олимпийских Играх в Пхенчхане, а футболисты российской сборной впервые в истории вырвались в ¼ финала на ЧМ-2018.
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