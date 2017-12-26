Главный Портос страны: Он один у нас такой — Миша Боярский!

День рождения отмечает 26 декабря Народный артист РСФСР, главный мушкетёр страны и ярый болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский. В этом году ему исполняется 68 лет.

Поздравления в эфире НСН главному д’Артаньяну страны передал главный Портос страны, Народный артист Валентин Смирнитский (слушайте аудио):

«Что в нашем возрасте можно друг другу желать — здоровья! Потому что мы уже перешли тот заградительный рубеж, и теперь кроме здоровья нас ничто не спасёт. Он, слава богу, и состоявшийся актёр, и состоявшийся во всех смыслах человек. У него замечательная семья, дети, внуки! В качестве друга он очень честный и порядочный человек, искренний, душевный товарищ, который всегда может прийти на помощь. А про него как про актёра, могу лишь сказать, как все — он замечательный, он у нас один такой — Миша Боярский!», — поделился с НСН артист, сыгравший Портоса в легендарном фильме «д’Артаньян и три мушкетёра».

Добавим, что Михаил Боярский родился в Ленинграде в актёрской семье в 1949 году. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии поступил на службу в театр Ленсовета. Зрители знают актёра в первую очередь по экранизации романа Дюма «д’Артаньян и три мушкетёра», где Боярский исполнил главную роль. Ранее в беседе с НСН свои поздравления имениннику передал актёр театра и кино Вениамин Смехов.