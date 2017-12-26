Смехов пожелал Боярскому в день рождения «свободного плавания»

Актёр в эфире НСН рассказал, что никогда не ссорился с самым известным исполнителем роли д’Артаньяна.

26 декабря день рождения празднует Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Сегодня ему исполняется 68 лет. В этот день его поздравляют родные и близкие люди. В эфире НСН актёр театра и кино Вениамин Смехов признался, что за годы дружбы ни разу не ругался с Боярским.

«Очень много всего было замечательного. Главное – мы никогда не ссорились, мы были самые верные с теми, кто ушёл из жизни, и теми, кто остался. Это семья друзей по фильму “Три мушкетёра”», - рассказал актёр.

Вениамин Смехов также пожелал своему другу наслаждаться детьми и внуками.

«Счастливого плавания по бездорожью трудной жизни! А ещё наслаждаться прекрасными детьми и внуками – это чудесный подарок в жизни Ларисы и Миши», - сказал Смехов.

Напомним, Михаил Боярский родился 1949 году в семье актёров. После школы он учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, после чего оказался в Театре имени Ленсовета. Боярский также известен зрителям по фильмам «д’Артаньян и три мушкетёра», «Гардемарины, вперёд» и другие. Ещё артист поёт песни, принимает участие в озвучке мультфильмов.