Бог и его служители. Кинокритик о религии в программе Берлинале-2019

ФОТО: Кадр из фильма «По воле божьей» // kino-teatr.ru

Спецкор НСН поделилась впечатлениями от двух картин, одна из которых, по её словам, может претендовать на звание лучшей в конкурсе этого года.

В Берлине продолжается один из самых значимых кинофестивалей мира Берлинале 2019. В основном конкурсе этого года появилось сразу две картины, связанные с христианством. О том, как показали тему религии два разных режиссёра, рассказывает специальный корреспондент НСН Марина Латышева.

Неожиданно серьёзную киноленту представил публике французский режиссёр Франсуа Озон, пользующийся репутацией кинематографического хулигана. Картина «По воле божьей» задумывалась как документальное кино, однако в итоге получилась художественной. В её основе лежит история, основанная на реальных событиях: скандал вокруг священника из Лиона Бернара Прейно, обвиняемого в педофилии, разгорелся не так давно, пару лет назад. Священник, которому сегодня 70 лет, не отрицает своей вины, но и не извиняется перед жертвами. Церковь не планирует лишать святого отца сана. Картина, по мнению кинокритика, получилась достойной, однако лишённой узнаваемого авторского почерка.

«Озон сначала планировал снимать документальное кино, но в итоге вышел художественный фильм о чувствах жертв, о том, какое влияние всё случившееся в детстве оказало на их жизнь, о том, готовы ли они бороться за то, чтобы священник был наказан и главное, чтобы другие дети не пострадали. Это важное кино, линейное изложение событий, интересное, может быть, историкам или просто тем, кто следит за происходящим в мире. Но тут не осталось ни капли самого Озона. Это очень серьёзный фильм. И это естественно, уж какой тут может быть юмор или ирония. Но это фильм, лишенный автора, авторского стиля. Может быть, Озону действительно стоило бы снимать документальное кино на тему, на которую он так хотел высказаться», — заметила Латышева.

Совсем иное впечатление произвела картина уроженки Македонии Теоны Стругар Митевски с громким названием «Бог существует, её имя — Петруния». По мнению спецкора НСН, на сегодняшний день это лучшая работа на Берлинале 2019. Она также основана на реальных событиях: на востоке Македонии в канун крещения проводится конкурс — священник бросает в воду крестик, за ним бросаются ныряльщики, и кто его достанет, того ждет удача. В один год крестик достаётся женщине, хотя по традиции в конкурсе принимают участие только мужчины.

«Героиня фильма — Петруния, 32-летняя девушка, далёкая от гламурных канонов красоты. Она случайно становится свидетелем конкурса и, повинуясь внезапному порыву, ныряет в воду. То, что происходит дальше —комедия, фильм с четким феминистским посылом. Недовольны все: Церковь расстроена, что поруганы традиции. Мужчины-ныряльщики оскорблены и посрамлены, так как проиграли женщине. Полиция тоже недовольна, так как нарушен общественный порядок. В деле фигурирует также журналистка из столицы, которая защищает Петрунию, так как, во-первых, феминистка, а во-вторых надеется сделать себя имя на этом репортаже. И вот все пытаются сломать эту девушку, которая не вписывается в систему, не желает подстраиваться под какие-то принятые стандарты», — рассказала спецкор НСН.

По словам Латышевой, автору фильма удалось сделать светлую картину, которая даёт надежду на возрождение кинематографа в странах бывшего Восточного Блока.

«Я как зритель каждую минуту фильма ожидала, что начнется что-то страшное вроде побивания героини камнями, или какая-то иная привычная нам “чернуха”. И это замечательно, что ничего подобного в фильме нет. Это очень светлое кино даже не только о феминизме, но о здравом смысле, и о том, что он в людях всё-таки побеждает. Такого кино очень не хватает сегодня. На мой взгляд, эта лента пока лучшая в нынешнем конкурсе. Тут есть и авторский посыл, и отличные актёрские работы, и некий свой киноязык и в то же время простота, которая привлечёт к фильму зрителя. Между прочим, недавно в США завершился кинофестиваль “Сандэнс”, и в программе “Мировая документалистика” там победил фильм “Земля мёда”, также снятый македонцами. Причём, фильм произвел такое впечатление на жюри, что ему дали сразу две награды. Мы редко замечаем подъём национальных кинематографий в странах бывшего Восточного Блока. Но Македония сегодня, очевидно, переживает такой подъём. Может быть, Берлинский кинофестиваль это подтвердит», — заключила Латышева.

Ранее спецкор НСН рассказала о добром и злом кино, представленном в рамках Берлинского кинофестиваля 2019. Напомним, показы картины Берлинале проходят с 7 по 17 февраля. В этом года в программу фестиваля «Панорама» вошла одна российская картина — дебютная работа ученика Кирилла Серебренникова Александра Горчилина «Кислота».