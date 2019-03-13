Барецкий грозит Волочковой судом за отказ в съемках «Брата-3»

Продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что перевел Анастасии Волочковой 200 тыс рублей в качестве предоплаты за съемки в фильме «Брат-3».

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

В ходе нее продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил, что перевел Анастасии Волочковой 200 тыс рублей в качестве предоплаты за съемки в фильме «Брат-3»:

«Волочкова со мной подписывала контракт. Я предоставлю чеки, я предоставлю договора. Я перечислил предоплату. Они на СМИ сейчас кричат, что не участвуют в этом фильме. Мне говорят “Волочкова любит судиться”. Я люблю судиться! Давайте судиться! Я покажу чеки, я покажу договора. Волочкова отказалась сниматься в моем фильме. Сначала согласилась. Она мне сама говорила, что единственным условием было – быть красивой в фильме. Она сама лично говорила мне телефону: “Я хочу быть красивой в этом фильме”. Я ей говорил: ”Хорошо”. Она заявляет СМИ, что не будет сниматься в этом фильме. Как мне относиться к этому? Что я должен делать?.. Волочковой были перечислены деньги! Ей были перечислены деньги на съёмки в фильме. Почему она заявляет, что не будет сниматься в фильме? Двести тысяч рублей первоначальный взнос. Договаривались на миллион рублей. Мне не жалко этих денег»- заявил Барецкий.

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Сергей Бодров-старший заявил НСН, что не советует экс-участнику группы «Ленинград», шоумену Стасу Барецкому снимать фильм «Брат 3».