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Культура

Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в себя

12 Марта 2018 в 17:53
Ахеджакова о смерти Табакова: Плачу и не могу прийти в себя

Народная артистка РФ в эфире НСН рассказала, что ей пока что трудно говорить о смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Народного артиста СССР Олега Табакова в связи с его кончиной. Ранее стало известно, что он скончался в Москве в возрасте 82 лет. Прощание с Табаковым пройдёт в МХТ имени Чехова, где он долгое время работал художественным руководителем. О времени и месте будет известно позже. Об этом НСН рассказали в пресс-службе театра.

Говорухин: Табаков оставил после себя больше, чем Станиславский
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН призналась, что до сих пор не может прийти в себя из-за этого известия (слушайте аудио).

«Сейчас мне очень трудно что-то говорить. Я только что узнала об этом. Ещё не могу в себя прийти. Не знаю, что сказать, пока плачу», - заявила НСН Ахеджакова.

Напомним, Олег Табаков с ноября 2017 года находился на лечении в больнице. Он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин в эфире НСН назвал смерть Олега Табакова огромной потерей как для зрителей, так и для работников культуры. Однако, по его словам, артист оставил после себя целую когорту своих учеников.

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