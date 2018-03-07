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Культура

Ахеджакова нецензурно отреагировала на включение Фрейндлих в «чёрный список»

7 Марта 2018 в 18:32
Ахеджакова нецензурно отреагировала на включение Фрейндлих в «чёрный список»

Артистка в эфире НСН возмутилась действиями министерства культуры Украины.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в «чёрный список» министерства культуры Украины. По мнению ведомства, актриса создаёт угрозу национальной безопасности республики. Вместе с Фрейндлих в список попали исполнители Виктория Цыганова, Александр Буйнов, Лариса Долина, Алексей Долматов (Guf), Александр Миньков (Александр Маршал) и актёр Александр Баширов.

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Народная артистка РФ Лия Ахеджакова, которая вместе с Алисой Фрейндлих играла в фильме «Служебный роман», в эфире НСН назвала такое поведение украинских властей сумасшествием и в сердцах не удержалась от крепких слов. 

«Боже… С ума сошли! Они такие же, как мы: что Россия, что Украина. Говорят, что не будут лаяться, а почерк один – Советский Союз. Ну что они, с ума сошли? Алису – врагом Украины? Ну вообще, [блин]!  Если они хотят в Европу и быть цивилизованной страной, вот эти “совковые” замашки надо прекратить!» - возмутилась в эфире НСН Ахеджакова.

Напомним, сейчас в «чёрном списке» министерства Украины числятся около 130 российский деятелей культуры, в том числе Никита Михалков, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Василий Лановой. Также туда попал сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица.

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