Адвокат: Слова Малобродского о подмене протокола сыграют против него

Алексей Малобродский ФОТО: flickr

Адвокат Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что Малобродский этим обвинением только ухудшит свое положение.

Алексей Малобродский, обвиняемый по делу «Седьмой студии», заявил в ФСБ о фальсификации протокола допроса свидетельницы. По его мнению, СКР другим числом «переписали» документ, чтобы усилить обвинение, отмечает РБК.

Малобродский в этой связи просит проверить действия следователей СКР Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК).

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что на благоприятный исход этого дела генпродюсер «Седьмой студии» вряд ли может рассчитывать. И скорее всего, это заявление обернется против него самого.

«Это серьезное обвинение в фальсификации доказательств, и если Малобродский не докажет их, то его могут привлечь к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. На практике следователю нет никакого резона подделывать протоколы допроса, потому что за такими делами идет повышенный процессуальный контроль со стороны прокуратуры и СК. Мне как адвокату хотелось бы поддержать Малобродского, но я уверен, что следователь ничего противозаконного не делал», - высказал свое мнение Александр Карабанов.

Подозрения у Малобродского вызвал протокол допроса бывшего специалиста по кадрам и бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной, которые она дала 14 июля 2017 года. И далее следствие как минимум трижды предоставляло документ в суде. А во время ознакомления с материалами дела Малобродский и его защита обратили внимание, что дата на документе стоит та же, а вот содержание несколько изменилось. Причем, в «новой» версии вина Малобродского становится явной, легко доказуемой.

«Нет никаких сомнений, что невозможно дважды допросить одного и того же человека в одно и то же время и получить разные показания», — заявил на заседании Малобродский.

«Поверх прежнего протокола написан новый. В исходный текст добавлены вставки, а вместо ответа «да» на некоторые вопросы появляется ответ «нет», — пояснила также адвокат обвиняемого Ксения Карпинская.

При этом адвокат Александр Карабанов уверен, что следователям нет никакого резона так себя «подставлять», а Малобродскому выгодно тянуть время, рассчитывая на замену следователя.

«Я абсолютно уверен, что следователя на время проверки не будут отстранять от расследования уголовного дела. Вероятно, в этом был замысел Малобродского, чтобы убрать его и получить лимит по времени до момента назначения нового следователя и вхождения его в дело. Следователь может быть отстранен, только если будет доказано, что он совершил должностное преступление», - считает адвокат.

Александр Карабанов напомнил, что презумпция невиновности действует не только в отношение Малобродского, но и следователя. И пока нет обоснованного решения по результатам проверки, никто от дела его не отстранит.

«Я думаю, что к такому странному обвинению Малобродского подтолкнула защита, но я не понимаю, что они рассчитывают. Это заявление может отрикошетить дополнительным обвинением в его же адрес. И никак не повлияет на нынешнее содержание Малорбродского под стражей», - резюмировал Александр Карабанов.

Напомним, Малобродский был генпродюсером «Седьмой студии», руководство которой обвиняется в растрате государственных средств, хищении 133 миллионов рублей.

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

После резкого ухудшения здоровья Малобродского перевели на подписку о невыезде.