В Госдуме заявили об отсутствии контроля при строительстве Восточного

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Герой РФ в эфире НСН назвал обнаружение подобного дефекта на стартовом комплексе печальной новостью.

На космодроме Восточный обнаружили критический дефект. Выяснилось, что один из деформационных швов на стартовом комплексе для ракет-носителей выполнен не по проекту. Также на внешних и внутренних гидроизоляционных блоках А и Б обнаружили разрывы. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте госзакупок. Чтобы устранить дефекты, 31-ый Государственный проектный институт специального строительства должен будет внести изменения в рабочую документацию. Это произойдёт после того, как завод-изготовитель разработает и утвердил проект восстановления гидрошпонки, сообщает ТАСС.

в эфирепредположил, что к подобным дефектам могло привести отсутствие контроля.

«Я не строитель, но я знаю, что есть техническая документация, в соответствии с которой должны производиться все работы. Наверное, выявленные недостатки и недочёты будут устранять. Насколько это критично, я сейчас сказать ничего не могу, потому что я не специалист. На самом деле это очень плохо. Это же не забегаловка и не сооружение для хранения лопат. Это большая и сложная история. Технологически это всё сложно осуществимо, но везде всё расписано: какой материал, сколько надо, какими слоями класть. Значит, соответствующего контроля не было. Это всё очень печально, но, наверное, будут устранять. Но это же лучше, чем если бы упущение или халатность вылились бы потом в процессе эксплуатации», - подчеркнул депутат.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что при возведении космодрома Восточный были обнаружены нарушения, ущерб от которых превысил 10 миллиардов рублей. С 2014 года возбуждено 140 уголовных дел по данному факту. Всего за четыре года удалось обнаружить 17 тысяч нарушений.