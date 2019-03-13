В Академии космонавтики назвали лженаукой «антигравитационный двигатель»

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в интервью НСН сравнил новость о новой разработке «Роскосмоса» с собачьими фекалиями.

«Роскосмос» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о разработке «антигравитационного двигателя». Советник Дмитрия Рогозина по науке Александр Блошенко сообщил «РИА Новостям», что госкорпорацией действительно было сформировано техническое задание, но не на разработку инновационного «квантового двигателя» на основе «некой теории суперобъединения» изобретателя Владимира Леонова, а на экспериментальную проверку достоверности описываемых им явлений. Ранее «Военно-промышленный курьер» сообщил, что глава «Роскомоса» дал указание начать разработку квантового дивгателя, существование которого опровергается законами физики.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в интервью НСН назвал очевидным фейком информацию о разработке «антигравитационного двигателя» и призвал всех быть осторожнее с подобными историями.

«Я считаю, что, к сожалению, это лженаука, и просто ряд достойных людей в этой статье были замараны. Это меня больше всего обижает. Надо научиться не попадать в такие лженаучные ситуации. Надо соблюдать научную гигиену. К сожалению, те люди, которые упомянуты в исходной статье в "Военно-промышленном курьере", не соблюли эту гигиену. В результате оказались и сами замараны, и "Роскосмос" оказался замаран. Осторожнее надо. Вот идем по улице, видим — лежит... собачка прошла перед нами, нормальный человек же обходит. А если не смотреть под ноги и наступить, то потом долго будешь отмываться», — сказал собеседник агентства.

По его словам, людей, подобных изобретателю Леонову, пропагандирующих лженауку, отличают несколько признаков, которые надо иметь ввиду.«Такие люди встречались всю историю человечества, которым кажется, что они совершили какие-то невероятные открытия, весь мир их не понимает. Есть такое. Иногда это болезни, иногда не болезнь. Люди все эти бойкие и прилипчивые. Надо с ними осторожно, чтобы не дать ни малейшего шанса им заподозрить, что они могут ваше имя где-то там использовать. Есть несколько признаков, которые отличают людей такого толка. Прилипчивость, гиперактивность. Настоящий ученый, как правило, не гиперактивен. Они по-другому себя ведут», — отметил Андрей Ионин.Отметим, что в «Роскосмосе» сообщили, что Леонов обратился в госкорпорацию несколько лет назад с идеей внедрить «инновационный антигравитационный двигатель», созданный на основе его новой физической теории, которая якобы позволяет брать энергию из квантов гравитационного поля. Однако на предложение «Роскосмоса» о тестировании заявленного оборудования изобретатель так и не ответил, заметили в госкорпорации.