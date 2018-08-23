Уникальное, но дорогое удовольствие. Ан-26 впервые сел на автотрассу

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Авиаэксперт в эфире НСН рассказал, что лётчик для таких тренировок должен быть подготовлен не только теоретически, но и психологически.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 впервые в истории России совершил посадку на автотрассу под Хабаровском. Об этом рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал Алексей Кузьменков. По его словам, лётчикам удалось продемонстрировать профессионализм и доказать, что они получили серьёзную практику в Сирии, сообщает RT.

Ранее проходили тренировки посадки истребителей и штурмовиков на трассу под Хабаровском. В свою очередь, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН назвал подобные тренировки уникальными и нужными.

«Для лётчика это новый элемент с точки зрения и подготовки, и технологии выполнения. С точки зрения психологии это тоже преодоление себя. Когда человек подготовлен теоретически, когда он эти элементы выполнял на тренажёрах и всё достаточно хорошо оговорено, расписано и при подготовке разобрано, то с этим справляются нормально. Хорошо, что такие тренировки производятся. Это уникальный опыт для экипажа, командных пунктов, тыловых подразделений», - отметил лётчик.

По словам Владимира Попова, подготовка автотрассы для посадки военных самолётов – очень сложный процесс, который в том числе приводит к экономическим потерям.

«Это элемент, который отрабатывается эпизодически, поскольку это слишком дорогое удовольствие перекрыть дорогу асфальтную. Весь поток машин нужно остановить на несколько часов, чтобы нанести дополнительную разметку, поставить дополнительную систему для ограничения полосы, радиотехническое и световое оборудование, произвести сам процесс захода на посадку с касанием или полной посадкой, заправкой и взлётом. Это трудно организовать технологически. Нужно несколько служб соединить и подчинить на время военным. Самолёты адаптированы к посадкам на специализированные площадки и ВПП высокой прочности и больших размеров. Здесь же автострада стандартная. Самолёты транспортного типа Ан-26 и Ан-24 могут садиться в пределах 2 километров, конечно, это должен быть абсолютно прямой участок дороги», - заключил в эфире НСН Попов.

Как заявил Кузьменков, посадка на автодорогу является очень сложной задачей, пишет Газета.ру.

Напомним, 16 августа лётчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31, а также штурмовиков Су-25 отработали высший пилотаж, после этого совершили посадку на участке трассы Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Специально для этого он был перекрыт для автомобилей. Местные СМИ сообщали о пробке в несколько километров. Однако сами водители признались, что готовы были потерпеть ради такого зрелища.