Китай становится военной сверхдержавой. Систему Beidou назвали лучшей в мире

Главный аналитик ГЛОНАСС в эфире НСН отметил, что китайская система Beidou станет самой современной.

Китай завершил формирование глобальной навигационной системы Beidou, успешно запустив ракету-носитель «Чанчжэн-3В», которая успешно доставила на орбиту два навигационных спутника. Старт состоялся в 2:07 по местному времени с космодрома Сичан, который находится на юго-западе КНР. Об этом рассказали в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Запущенные два спутника будут работать вместе с другими 17 космическими объектами, сообщают РИА Новости.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что создание собственной навигационной системы свидетельствует о придании большого значения вооружённым силам.

«Китай хотел создать эту систему к 2020 году, а произошло на 2 года раньше, что свидетельствует о важности проекта для Китая. Первоначально все эти системы используются военными. Китай сейчас становится не только экономической сверхдержавой, но и развивает вооружённые силы. Для военных важно иметь доступ к одной системе. Поэтому только у тех стран, у которых есть серьёзные вооружённые силы (США и Россия), должна быть собственная навигационная система. Появление такой системы у Китая говорит о том, что они тоже стали придавать своим ВС большое значение», - отметил эксперт.

По словам Андрея Ионина, России и Китаю стоит расширить сотрудничество использованием двух навигационных систем.

«Рынка навигационных технологий, как такового нет, потому что на протяжении многих лет все навигационные приборы, в частности смартфоны, принимают сигналы всех систем, а в последние годы даже принимался сигнал “Галилео” и Beidou, несмотря на то, что они только создавались. Для гражданских потребителей важно иметь доступ к двум системам. После того, как система Beidou развёрнута, сейчас важно дополнить стратегическое партнёрство России и Китая серьёзным сотрудничеством во взаимодействии двух систем, чтобы использование ГЛОНАСС и Beidou стало потребительским стандартом не только для России и Китая, но и для союзников. Эту задачу, на мой взгляд, надо будет решить в течение нескольких лет», - подчеркнул член-корреспондент Российской академии космонавтики.

Андрей Ионин также отметил, что китайская система будет самой современной.

«Система Beidou создавалась последней из этих четырёх. Китай использовал весь положительный и негативный опыт и создал свою систему на основе самых современных технологий. С этой точки зрения их система по потребительским характеристикам лучше, чем ГЛОНАСС, GPS и даже “Галилео”. Она пока, может быть, не достигает той точности, которая есть у “Галилео”, но для обычных потребителей это несущественно», - заключил в эфире НСН Ионин.

Напомним, Beidou будет работать по принципу «18+1», где 18 спутников будут располагаться на средней околоземной орбите, а ещё один – на геостационарной. Ранее сообщалось, что в 2018 году Китай приступит к предоставлению навигационных услуг для стран, которые расположены вдоль «Шёлкового пути».