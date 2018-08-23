«Не уподобляться хулигану». Эксперт поддержал дальнейшие поставки двигателей для США

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН призвал Россию сохранять выдержку в вопросе санкций.

Россия не планирует прекращение поставок ракетных двигателей для космической программы США. В то же время симметричный ответ на санкции Вашингтона всё же планируется. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, свёртывание «поставок ракетных двигателей» и авиационного титана «равносильно выстрелу в ногу», сообщают РИА Новости.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН посчитал такое решение разумным.

«Я считаю, что Россия должна сохранят выдержку в этой ситуации. Причина острого кризиса в отношениях между странами носит во многом внутриполитический характер США. Безусловно, наш экспорт всеми силами надо сохранять. Я всячески приветствую это решение. Это наиболее разумное, что можно сделать. Не надо уподобляться хулигану. Американцы не так заинтересованы в поставках ракетных двигателей, потому что у американцев есть альтернатива (тот же самый Falcone 9 от Илона Маска)», - пояснил в эфире НСН собеседник.

В то же время Андрей Ионин подчеркнул, что разрыв партнёрских отношений между Москвой и Вашингтоном в космической сфере отразится на всём человечестве.

«Если дальше произойдёт разрыв в этой части (имеется в виду МКС – НСН), то это будет крах проекта. Тут для человечества в целом будет очень плохая ситуация», - заключил Ионин.

Напомним, в начале августа член Совета Федерации Сергей Рябухин заявил, что Россия может отказаться от поставок двигателей РД-180, которые применяются в первой ступени ракеты-носителя Atlas V. Подобная мера, по словам сенатора, могла бы стать ответом на новые американские санкции, введённые из-за якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.