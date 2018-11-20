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Авиация и космос

Глава РПЦ решил не поздравлять космонавтов с 20-летием МКС

20 Ноября 2018 в 12:09
Глава РПЦ решил не поздравлять космонавтов с 20-летием МКС
ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков

Пресс-секретарь патриарха в эфире НСН уточнил, что связь с космонавтами обычно происходит на Пасху и Рождество.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который неоднократно общался с космонавтами, находящимися на орбите, не будет поздравлять их с 20-летием МКС. Об этом в эфире НСН рассказал его пресс-секретарь Александр Волков.

«В ближайшие дни такого рода связь не готовим», - отметил священник.

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По словам Александра Волкова, обычно патриарх выходит на связь с космонавтами во время двух главных церковных праздников.

«Обычно у нас формат общения с космонавтами на праздники Пасхи и Рождества. С этими главными праздниками церковного года патриарх обычно поздравляет космонавтов, выходит с ними на видеосвязь», - подытожил Волков.

Стоит отметить, что патриарх Кирилл родился 20 ноября. Ему исполняется 72 года.

Напомним, 20 лет назад на орбиту был запущен модуль «Заря», с которого началась история Международной космической станции. В её создании и обслуживании участвуют более 10 стран. Стоит отметить, что в неё в сумме вложили около 150 миллиардов долларов. На борту МКС постоянно проводятся научные эксперименты.

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