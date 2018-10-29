Эксперт рассказал, как ядерный двигатель выведет РФ в лидеры космической сферы

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН пояснил, что подобные технологии помогут освоить Марс и Луну.

Система охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного прошла наземные испытания в России. На сайте госзакупок отмечается, что работы были выполнены в полном объёме и соответствуют требованиям технического задания. Стоит отметить, что головным исполнителем работ, заказанных «Роскосмосом», является Исследовательский центр имени Келдыша.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН поддержал создание подобной системы. По его словам, разработка ЯЭДУ позволит России сохранить лидерство в космической сфере.

«Здесь выигрыш для нашей страны со всех точек зрения. Создание энергетической установки, работающей в космосе, позволит РФ на следующие 50 лет не просто остаться среди космических держав, но и остаться лидером в этом космическом соревновании. Но для этого нужна серьёзная политическая воля. Этот проект должен быть поднят на самый высокий уровень», - отметил эксперт.

Как уточнил собеседник НСН, в мире есть только две крупных компании, которые занимаются ядерными исследованиями (российский «Росатом» и французская Areva). По словам Андрея Ионина, только при помощи ядерной установки можно будет говорить об освоении «дальнего ближнего космоса».

«Первый рывок в космосе был совершён за счёт того, что США и СССР освоили две группы основных технологий: мощные ракетные двигатели и создание на их основе мощных ракет-носителей и создание космических кораблей, спутников, космических станций. Сейчас наступает следующий этап освоения космоса, который связан с освоением “ближнего дальнего космоса”. Это Луна, Марс, пояс астероидов. Чтобы совершить следующий скачок, нужно решить две технические проблемы. Первая проблема связана с жизнью человека вне Земли на протяжении нескольких лет, а вторая задача связана с тем, что нужно создать мощный источник энергии. То, о чём мы сегодня говорим, это как раз решение второй задачи. Если Россия совершит этот рывок, то на следующие 50 лет она будет участником всех космических проектов и лидером», - считает Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.

Более того, как утверждает Андрей Ионин, эти технологии позволят развить российский коммерческий космический проект.

«Задачи для такого ядерного источника в космосе многочисленны: это и транспортные задачи (освоить Луну и Марс без такого двигатели – это неразрешимая задача). В России уже есть компании, которые заявили, что готовы стать операторами таких транспортных систем, когда “Росатом” совместно с “Роскосмосом” создадут ядерный двигатель. Я говорю о компании S7 Space, которая презентовала проект орбитального космодрома, где буксиры можно будет проверять, тестировать, ремонтировать при необходимости. Так что если такие технологии будут созданы, то есть крупный частный бизнес, который готов эти технологии превратить в реальные коммерческие продукты, зарабатывать на этом деньги для страны», - пояснил собеседник НСН.

Более того, ядерные энергодвигательные установки помогут решить оборонные задачи, а также исследовать Крайний Север и Сибирь.

Ранее действительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в эфире НСН рассказал, что Россия близка к созданию электродвигательной установки для космических исследований. Он также подчеркнул, что США, Франция и Великобритания далека в завершении подобных исследований.