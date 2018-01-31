Эксперт: Россия догоняет США и Израиль в разработках беспилотников

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Военный аналитик в эфире НСН назвал основные области применения российских дронов.

В России стартовали испытания беспилотного вертолёта. Данная разработка стала первой в своём роде в РФ. Испытания двух опытных образцов пока проходят в конструкторском бюро. Ожидается, что аппарат сможет развивать скорость до 350 км/ч и нести до 150 килограммов нагрузки. Уже во второй половине 2018 года он выйдет на лётные испытания. Об этом рассказал генеральный директор «Вертолётов России» Андрей Богинский, сообщают РИА Новости.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в эфире НСН заявил, что беспилотники позволяют снизить себестоимость полётов.

«Область применения БПЛА может быть различной: как военной (разведка, ударные функции), так и гражданской (мониторинг экологического состояния местности, пожаров, дорожного движения). Главная специфика беспилотников в том, что с их помощью можно снижать серьёзные затраты для того же мониторинга, потому что себестоимость машины и её эксплуатации гораздо ниже, чем у обычного летательного аппарата, который управляется человеком-пилотом. Поэтому хорошо, что наша промышленность эту технику строит», - заверил НСН собеседник.

По словам Дмитрия Дрозденко, сейчас по созданию беспилотников Россия приближается к лидерам.

«Само по себе направление создания беспилотных летательных аппаратов – это будущее. Разработки во всём мире ведутся достаточно давно. По развитию этого направления мы сейчас догоняем лидеров: США, Израиль. В этой области мы идём параллельно с Китаем. У нас пока есть сложности с развитием тяжёлых БПЛА ударного типа. В области лёгких машин мы стоим на достаточно устойчивых средних позициях и успешно догоняем лидеров, а в некоторых сегментах даже перегоняем», - заключил Дрозденко.

Сейчас российские беспилотники активно применяются для мониторинга ситуации в Сирии. Так, министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что каждый день воздух поднимается до 70 БПЛА. По его словам, это позволяет полностью владеть обстановкой в Сирии. С такими словами глава военного ведомства выступил во время пресс-конференции а Национальном центре управления обороной России, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .