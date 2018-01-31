Эксперт: В танке Т-90М впервые реализован принцип «охотник-стрелок»

ФОТО: танк Т-90А // wikipedia.org

Военный эксперт в эфире НСН рассказал, что производитель танка Т-90М готов поставлять за границу боевую машину сразу после заключения контракта.

В ближайшие месяцы на вооружение армии РФ поступит новый танк Т-90М. Первая партия боевых машин позволит перевооружить батальон. Об этом рассказали в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», пишет ТАСС. Как уточнили в организации, танки будут закупаться в течение всего периода действия соответствующей госпрограммы.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что в модернизированной версии танка Т-90 была заменена цифровая система управления огнём.

«Этот танк демонстрировался на различных выставках вооружений на территории РФ. Он представляется собой приведение к современному виду машины Т-90. Танк получил новую цифровую систему управления огнём, получил новый комплект защиты и дистанционно управляемый модуль вооружения. В нём впервые в отечественной практике реализован принцип “охотник-стрелок”, когда командир машины с помощью панорамного прицела имеет очень высокие характеристики и возможности по обнаружению целей, а вот уничтожение целей он передаёт наводчику, осуществляя целеуказание с помощью цифровой системы управления огнём», - сообщил эксперт.

По словам Виктора Мураховского, уже определён экспортный облик машины.

«Естественно, такая машина востребована российскими вооружёнными силами. Я знаю, она также будет предлагаться и нашим партнёрам в сфере военно-технического сотрудничества. Практически внешний и экспортный облик этой машины уже определены. Паспорт экспортного облика она практически получила. Завод готов её поставлять сразу же после заключения контракта. Но сейчас известно, что Индия рассматривает вариант модернизации своих танков Т-90С, которыми в количестве более 1,5 тысяч единиц оснащена индийская армия», - сказал Мураховский.

Напомним, о подписании контракта о поставке танков Т-90М стало известно во время международного военно-технического форума «Армия», прошедшего в 2017 году. Соглашение было подписано между «Уралвагонзаводом» и министерством обороны России. Стоит отметить, что в 2018 году планируется завершить испытания танка Т-80БВМ, сообщает Ura.ru .