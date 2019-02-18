Авиаэксперт назвал настоящие причины отказа CityJet от использования SSJ100

Экс-замминистра гражданской авиации СССР в эфире НСН назвал очень дипломатичным отказ ирландской авиакомпании от использования российского самолета.

Ирландская авиакомпания CityJet решила больше не использовать самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Это был единственный перевозчик в Европе, который имел в своем авиапарке российские лайнеры. Семь «суперджетов» CityJet получила в лизинг в 2016—2017 годах, пишут «Ведомости». По данным издания, возможной причиной решения стало изменение ирландской авиакомпанией бизнес-модели.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН рассказал о главных недостатках самолета, которые повлекли за собой отказ от его эксплуатации.

«Эта история произошла не мгновенно. Появившаяся сейчас информация, это развитие ситуации, которая обозначилась несколько месяцев назад. Самолетостроители знали, что ирландская компания собирается отказаться от SSJ100. Они объясняют это изменением структуры бизнеса, поэтому в самолетах такого класса отпала необходимость. Это очень дипломатичное заявление со стороны страны, которая единственная в Европе эксплуатировала SSJ100. В названную причину с лёгкостью поверили самолетостроители, хотя они прекрасно понимают, что, как правило, по этой причине не отказываются, а отказываются по конкретным поводам. На сегодня имеется два конкретных повода», — рассказал авиаэксперт.

По его словам, авиакомпания отказалась от использования SSJ100 по политическим и объективным причинам, то есть из-за реальных недостатков воздушного судна.

«Во-первых, вы знаете, отношение США и Европы к нашей экономике, все эти санкции. Во-вторых, есть обстоятельство, по которому наши российские авиакомпании также не горят желанием брать этот самолет в эксплуатацию. В частности на слабые стороны самолета указывает опыт его использования авиакомпанией "Аэрофлот", которая имеет 35 SSJ100. Налет на списочный самолет SSJ100 значительно ниже, чем налет на списочный самолет Boing или Airbus. Количество налета, это главное преимущество типа самолета. Простаивающий самолет, по каким-то техническим причинам, для любой авиакомпании, это финансовая удавка», — объяснил Смирнов.

Кроме того авиаэксперт так же отметил, что у Boing и Airbus отработана до звона система поддержания летной годности воздушных судов после продажи. Эти типы самолетов в своих лизинговых договорах прописывают гарантии на поставку запасных частей в любую точку земного шара на протяжении суток.

«А у нас получается, что когда что-то выходит из строя, какая-нибудь фигулька, то самолет ставят к забору, и он стоит несколько дней или даже недель, пока не найдут где-нибудь запасную часть и не обеспечат ее установку. Еще одно обстоятельство в том, что SSJ100 имеет самое низкое расположение двигателей из всех самолетов такого класса в мире. Это значит, что для него нужна идеальная взлетно-посадочная полоса. Потому что низкое расположение двигателей затягивает воздушным потоком, все, что лежит на полосе (пыль, камешки, металлические изделия), от чего повреждается двигатель. Конечно, у Европе полосы значительно лучше, чем у нас, но собирание мусора с взлетно-посадочной полосы настораживает все авиакомпании. Очень жаль, что наши ожидания не оправдались и европейская компания отказалась от SSJ100», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее стало известно, что компания S7 Group разместила заявку на 100 самолётов SSJ100, вместимость которых составит 75 кресел.