Астроном рассказал о грядущей кровавой Луне и великом противостоянии Марса

Сразу два астрономических явления ожидаются в ночь на 28 июля.

Жители России в ночь на 28 июля смогут наблюдать сразу два редких астрономических явления. В пятницу вечером ожидается самое длительное полное лунное затмение XXI века, сообщает Газета.ру . Единственный естественный спутник Земли войдёт в тень в 21:24 по московскому времени. Это продлится до 01:20. Во время полной фазы Луна «приобретёт багрово-красный оттенок». Об этом пишет сайт Московского планетария.

Интересно что астрономическое явление можно будет наблюдать из любой точки планеты, но лучше всего, как утверждают специалисты, его рассмотрят жители Кавказа и Ставрополья, уточняет Ura.ru .

Как пояснил старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в эфире НСН, Луна зайдёт в тень ещё до своего восхода. Из-за этого жители Москвы и Санкт-Петербурга увидят, как поднимается кровавый спутник.

«В ночь с 27 на 28 июля будет удивительное лунное затмение. Мало того, что это будет полное лунное затмение, оно еще будет достаточно длительным, почти 4 часа. И в Москве, и в Петербурге его будет прекрасно видно. Луна начнет отползать в тень земли еще до своего восхода, и она будет восходить кровавой, темно-коричневого цвета», - пояснил астроном.

Более того, как подчеркнул Николай Железнов, Марс очень близко подойдёт к Земле.

«28 числа будет великое противостояние Марса. Марс подойдет очень близко к Земле и будет находиться недалеко от Луны. И его тоже можно будет увидеть и в Москве, и в Петербурге. Нас ожидает два потрясающих явления в один день», - поделился с НСН Железнов.

Стоит отметить, что планетарии в ночь на 28 июля подготовили специальные программы, чтобы все желающие могли посмотреть на кровавую Луну и приблизившийся Марс. В то же время специалисты отмечают, что раньше за подобными явлениями было более пристальное внимание со стороны научного сообщества. Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин в эфире НСН рассказал, что такие наблюдения помогли при высадке американских астрономов на Луне.

«Был период, когда лунные затмения ценились очень высоко: перед полетами американских астронавтов на Луну. Именно они позволили нам понять, какова поверхность спутника: можно ли по ней ходить, не обожжет ли, не заморозит ноги и так далее. Тогда очень активно изучали Луну, затмения помогли понять, чего от нее ожидать астронавтам. Сейчас уже для науки это не особенно интересно», - подчеркнул Сурдин.

Одновременно полное лунное затмение и великое противостояние Марса случается крайне редко – раз в 25 тысяч лет, сообщают «Новые Известия» . Наблюдать за ними призывают не только астрономы, но и космонавты. Так, Герой РФ Олег Артемьев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена Луна с борта МКС.