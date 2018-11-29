Военный эксперт рассказал о дополненной реальности российской армии

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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН рассказал об активном использовании систем при подготовке лётчиков, десантников и экипажей боевых машин.

Компания Microsoft поставит американской армии прототипы систем дополненной реальности. Предполагается, что они позволят предоставить войскам более подробную информацию для принятия решений, отработать действия во время сложных спецопераций на территории врага. Ожидается, что войска получат 100 тысяч голографических гарнитур. Стоимость контракта, который выиграла компания, составляет 479,2 миллиона долларов, сообщает Reuters. Такие очки уже использовались ранее американской армией во время тренировок. Теперь они планируют использовать их во время настоящих операций.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что в российской армии системы дополненной реальности уже используются.

«Недавно широкие народные массы могли увидеть одну из таких систем, когда был репортаж из Рязанского воздушно-десантного командного училища в честь его 100-летия. Там такая система виртуальной и дополненной реальности использовалась для подготовки десантников к десантированию. Достаточно широко представлены системы для подготовки лётчиков как в реактивной, так и в военно-транспортной, вертолётной авиации. Сейчас активно используются такие системы для подготовки экипажей боевых машин. На выставке “Армия-2018” в этом году можно было увидеть системы дополненной реальности для подготовки стрелков и спецназа, например, при бое в городе», - отметил эксперт.

По словам Виктора Мураховского, элементы виртуальной реальности также используются во время технического обслуживания транспортных средств.

«Кроме того, я знаю, сейчас начинает внедряться [подобная] система в органы ремонтные и техническому обслуживанию как авиации, так и бронетанковой техники. Когда человек, который выполняет какие-то регламентные работы или ремонт техники, ему на очки транслируется последовательность выполнения операций, необходимые параметры выполнения таких операций и так далее. Такие системы позволяют такие ошибки исключить. Это такая виртуальная подсказка. С другой стороны, это инструмент контроля правильности выполнения операций», - пояснил собеседник НСН.

Более того, системы дополненной реальности активно используются Национальным центром управления обороной. Как подчеркнул Виктор Мураховский, там построена мощнейшая система, которая помогает отслеживать обстановку в мире, в частности в ней использованы элементы дополненной реальности.

Напомним, очки HoloLens были созданы компанией Microsoft в 2016 году. Всего было продано около 50 тысяч подобных устройств. Такого показателя удалось достичь к весне 2018 года. Однако на широкий рынок продукция пока не вышла. Основным конкурентом компании по этому направлению является Magic Leap.