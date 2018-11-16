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Армия и вооружение

Военный эксперт рассказал, чем обернётся для НАТО подавление С-400

16 Ноября 2018 в 11:49
Военный эксперт рассказал, чем обернётся для НАТО подавление С-400
ФОТО: wikipedia.org

Заместитель президента РАРАН по информационной политике в эфире НСН подтвердил невозможность борьбы Eurofighter против С-400.

Немецкий истребитель Eurofighter, который является одним из самых современных в ФРГ, не сможет противостоять российскому ЗРК С-400, поскольку он не приспособлен для установки ракет класса «воздух-земля», сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как отмечает издание, для борьбы с наземными средствами ПВО Германии потребуется дополнительное вооружение. При этом один из офицеров армии пришёл к выводу, что без больших затрат и потерь С-400 вывести из строя не получится.

Заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН согласился, что подавление российского зенитного ракетного комплекса будет сопровождаться большими потерями для НАТО.

«С-400 обладает высокой помехозащищённостью, имеет большую дальность стрельбы, зачастую превосходящую дальность применения противорадиолокационных ракет. Он многоканальный, обеспечивает одновременный обстрел по большому количеству целей. Чтобы его подавить, странам НАТО потребуется выделение значительных ресурсов, причём это будет сопровождаться большими потерями среди атакующей авиации», - убеждён аналитик.

«Всё более одинокая Америка». СМИ сообщили о желании 13 стран закупить С-400
В то же время Константин Сивков подтвердил, что Eurofighter не сможет бороться с С-400.

«Истребитель предназначен для ведения воздушного боя, а не для подавления наземных целей. Там не предусмотрена подвеска противорадиолокационных ракет. Поэтому он действительно не сможет бороться с С-400. Он предназначен для решения задач в воздушном пространстве. Его надо сравнивать с возможностью ведения боя с истребителем Су-35. Сегодня мы можем говорить о том, что Eurofighter вести борьбу с Су-35 может лишь в ограниченном объёме. Поэтому это посредственный истребитель», - заключил в эфире НСН Сивков.

Напомним, американские СМИ сообщили, что 13 стран готовы закупить у России С-400, несмотря на угрозу ввода американских санкций. Отмечается, что Саудовская Аравия, Ирак, Вьетнам и Катар якобы уже провели переговоры о возможной закупке. Ранее США пригрозили санкциями союзникам в том случае, если они купят у России С-400.

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