Военный эксперт: Противникам нечего противопоставить «Пересвету»

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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН рассказал, какие задачи будут стоять перед лазерным комплексом.

Боевые лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в ВС РФ. Личный состав уже прошёл переподготовку для управления этим оружием. Она проходила на базе Военно-космической академии Можайского и на предприятиях промышленности. Военнослужащие получили не только теоретические, но и практические навыки работы с лазерами, сообщает «Красная звезда».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, который ранее служил в Генштабе заявил в эфире НСН, что у потенциальным противникам РФ отметить на «Пересвет» нечем.

«Средств им (лазерным комплексам – примечание НСН) противостоять нет», - отметил военный аналитик.

По словам Константина Сивкова, «Пересвет» может помочь в борьбе в том числе с беспилотниками, бронетанковой техники.

«Основное назначение этого оружия, скорее всего, будет уничтожение боеголовок самонаведения ракет атакующих объектов. Также уничтожение лёгких целей, в частности беспилотников, которые могут быть поражены лазером небольшой мощности. Беспилотники на сегодня являются довольно сложной целью для поражения традиционными системами вооружения, потому что по критерию “эффективность-стоимость” беспилотник стоит намного меньше, чем ракета, которая его сбивает. Использовать лазер для уничтожения беспилотников будет очень здорово. Кроме того, они могут использоваться для ослепления приборов управления огнём, бронетанковой техники и самолётов», - утверждает Сивков.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что систем, подобных «Пересвету» у США нет.

«Если мы посмотрим на презентацию, которую делал президент Владимир Путин Федеральному Собранию, среди образцов вооружения была и наземная лазерная система. Потом ей присвоили имя “Пересвет”. Такого рода системами – наземной и мобильной - Америка не обладает», - отметил Мураховский.

Напомним, 1 марта во время послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин представил новое российское вооружение, в том числе был показан лазерный комплекс. Тогда у него не было названия. Оно выбиралось во время всероссийского голосования. Стоит отметить, что оснащение Вооружённых сил боевым лазером началось в 2017 году.