Военный эксперт: Кто в танке был, тому санузел не нужен!

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Генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ заявил НСН, что санузел не является для танкистов критической потребностью.

Конструкторы-танкостроители решили проблему отсутствия удобств в танках «Армата», оборудовав в них санузлы. Как пишет ТАСС, об этом заявил директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов. Это нововведение обусловлено тем, что танкистам приходится непрерывно находиться внутри боевой машины в течение длительного времени. Он подчеркнул, что в танках предусмотрено наличие воды и сухих пайков, однако возможности справлять естественную нужду в машинах нет.

В свою очередь, генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев в беседе с НСН заявил, что впервые слышит о таком новшестве.

«Кто в танке был, тому санузел не нужен. Там же вопрос в другом – там борются за то, чтобы обеспечить его боевую эффективность, за каждый кубический сантиметр площади. У танкистов вообще проблемы санузла не было никогда. Большая проблема заключается в том, что находиться в замкнутом пространстве продолжительное время очень тяжело – за бронёй, тем более в движении. Как бы там не было комфортно с точки зрения подвески, всё равно хочется выйти и подышать свежим воздухом. И санузел в танке не является критической потребностью» - отметил собеседник НСН.

Резюмируя, Сергей Маев подчеркнул, что он вообще не представляет, как в танке, тем более в «Армате», можно разместить санузел.

Напомним, новейший российский танк Т-14 «Армата», единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит к государственным испытаниям в этом году. Боевая машина предназначена для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Длина танка составляет более десяти метров. Ширина — 3,5 м, высота превышает три метра. Масса боевой машины 48 тонн.