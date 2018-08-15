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Армия и вооружение

Военный эксперт: Контролировать Каспий лучше из Дагестана, чем из дельты Волги

15 Августа 2018 в 22:00
Военный эксперт: Контролировать Каспий лучше из Дагестана, чем из дельты Волги
Владислав Шурыгин в эфире НСН прокомментировал перенос базы Каспийской флотилии из Астрахани.

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Каспийске будет построена полноценная военно-морская база. Он также напомнил, что ранее было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани на территорию Дагестана.  Министр отметил, что одним из главных вопросов является «организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии» силами новой военно-морской базы.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН назвал преимущества нового места для военной базы.

«Каспийск – это уже непосредственно Каспийское море. Астрахань – это все-таки дельта Волги. Каспийск расположен более выгодно. Из него более выгодно контролировать весь Каспий. Плюс Каспийск находится на территории Дагестана, и развертывание базы является укреплением там нашей военной инфраструктуры, присутствие которой тоже необходимо. Я думаю, это займет не меньше пяти лет. Конечно, там не будет стоять какой-то океанский флот в связи с тем, что Каспий – это закрытый водоем, но все равно нужно разворачивать инфраструктуру и причал, и базу ремонтную, и базу хранения, а также склады и жилые фонды, все это требует определенных вложений», - отметил эксперт.

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12 августа в Казахстане была подписана Конвенция по правовому статусу Каспия. Документ, названный историческим, предполагает, что акватория Каспийского моря останется в общем пользовании прибрежных стран, а дно и недра
его будут поделены в соответствии с нормами международного права. Также Конвенция запрещает нахождение в водах Каспия вооруженных сил нерегиональных государств.
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