«Озеро» для своих. Президенты пяти стран разделят Каспий

Константин Затулин прокомментировал НСН предстоящее подписание Конвенции по Каспийскому морю.

Президенты России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана подпишут Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Встреча глав пяти государств должна состояться в казахстанском Актау 12 августа, об этом информирует пресс-служба Кремля. Совместная комиссия по подготовке конвенции начала работу еще в 1996 году.

Со​гласно проекту конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разделены на секторы, а сама акватория — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Будут определены и границы воздушного пространства над Каспием. Документ также предусматривает запрет на нахождение в Каспийском море военных сил, не имеющих отношения к этим пяти странам, пишет РБК.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обсудил с НСН важность соглашений, касающихся правового статуса Каспийского моря.

«Все связанное с договоренностями по статусу Каспийского моря и режимом его использования, при котором все соответствующие вопросы решают прикаспийские государства, а не кто-то еще, мне кажется уважительными для России. Периодически возникают потуги применить к Каспийскому морю разные положения конвенции по морскому праву, которые действуют в отношении открытых сообщающихся морей. Но в случае, когда дело касается Каспия, понятие "море" носит условный характер, потому что Каспий, по сути, является озером. Оно замкнутое, оно не имеет сообщения с другими водоемами мирового океана. Исходя из этого, договоренности очень важны», - заявил он.

Собеседник НСН отметил несколько главных условий конвенции, касающихся прав на использование ресурсов Каспия и нахождения в его акватории.

«Мы уже обговаривали невозможность присутствия на Каспийском море вооруженных сил или военного флота неприкаспийских государств. Напоминаю об этом в связи с тем, что возникло определенное сомнение в том, что договоренности Казахстана с США об использовании каспийских портов не нарушают вышеупомянутых соглашений. Но Казахстан имеет свою версию, и данный вопрос, насколько я понимаю, продолжает обсуждаться. Для нас это очень важно. Мы уязвимы в военном отношении. Но есть еще один вопрос – вопрос принадлежности ресурсов. Главной проблемой долгое время являлся вопрос раздела Каспия по дну и по поверхности, поскольку здесь существует серьезная заинтересованность, связанные с нефтяными и газовыми месторождениями. В какой степени все эти вопросы урегулированы в том документе, который готовится к подписанию, мы можем узнать 12 августа», - заключил он.

Ожидается, что подписание конвенции станет центральным событием этой встречи, отмечается в сообщении Кремля. Президенты пяти стран также подпишут несколько пятисторонних межправительственных соглашений.