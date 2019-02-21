В пререканиях Захаровой с НАТО увидели возвращение холодной войны

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Захарова попросила западных партнеров не нервничать, так как названные Путиным действия могут быть совершены только в случае необходимости ответных мер.
Ранее Путин заявил, что если американские ракеты средней и меньшей дальности появятся в Европе, то Москва поступит «зеркально и асимметрично». По его словам, Россия нацелит свои ракеты не только на места развертывания ракет в Европе, но и на США. В частности, Путин рассказал о разработке новой ракеты «Циркон». В Североатлантическом альянсе посчитали заявления президента РФ неприемлемым.
Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН заявил, что такие высказывания сторон говорят о возвращении к холодной войне.
Отметим, что в своем послании Федеральному собранию президент Путин так же рассказал, что спуск на воду первой атомной подлодки-носителя «Посейдон» планируется уже весной 2019 года. После Минобороны России опубликовало видеозапись испытания российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Ранее главнокомандующий ВМФ России, адмирал Владимир Королев рассказал, что перехватить «Посейдон» практически невозможно, а аналитик Австралийского института стратегической политики Малькольм Дэвис сообщал, что новейшие российские торпеды способны «прекратить существование целого континента».