НАТО боится, а Россия делает. Стало известно, как будет использован «Посейдон»

В эфире НСН эксперты рассказали о возможностях нового российского оружия, о примерах его использования и последствиях для противников.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление, которое прозвучало в Европе, о перенацеливании российских ракет на страны Альянса. Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook. Захарова призвала представителей НАТО не нервничать, так как названные действия могут быть только в случае необходимости ответных мер.

Отметим, ранее Минобороны России опубликовало видеозапись испытания российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил, что спуск на воду первой атомной подлодки-носителя «Посейдон» планируется уже весной 2019 года.



Такую же точку зрения в эфире НСН высказал и член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский.

«Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны. Это оружие, которое будет применяться в том случае, если против России будет применено ядерное оружие. А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое», — сказал он.

Западные эксперты назвали торпеды «Посейдон» российским оружием «Судного дня». Тогдав эфире подтвердил существование так называемого оружия «Судного дня» и рассказал, как оно способно действовать.

«Такое оружие есть на вооружении в РФ, пусть и не в большом количестве. Это торпеда с мощнейшей ядерной боеголовкой, которая может быть направлена к побережью противника, залечь на дно и ждать команды. А затем в "час Х" произвести там не только ядерное заражение, но и геофизические катаклизмы», — поделился Прохватилов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВМФ России, адмирал Владимир Королев рассказал, что перехватить «Посейдон» практически невозможно. В свою очередь аналитик Австралийского института стратегической политики Малькольм Дэвис сообщал, что новейшие российские торпеды способны «прекратить существование целого континента».