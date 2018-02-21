В Госдуме удивились сообщениям об укреплении системы ПРО Москвы

Первый зампред комитета ГД в эфире НСН заявил, что данная тема не должна поддаваться обсуждениям.

СМИ сообщили о дополнении системы ПРО Москвы сверхскоростными и сверхманёвренными противоракетами 53Т6М «Нудоль». Это произойдёт до конца 2018 года. Они смогут перехватить ядерные боеголовки в ближнем космосе и стратосфере, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны России. 53Т6М рассчитана на решение задач противоракетной и противоспутниковой обороны Москвы. Важно, что она будет использовать неядерную боевую часть.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН удивился этой информации в СМИ.

«Я вообще не понимаю, почему такие новости появляются. Это должна быть закрытая информация: усиливаем что-то или ослабляем. Я не думаю, что эта тема может поддаваться обсуждениям», - уверен депутат.

По словам Александра Шерина, все воздушные пространства РФ хорошо контролируются.

«Вы посмотрите на карту, на нашу территорию. У нас все воздушные пространства контролируются. Всё небо России хорошо контролируется. Я считаю, что вся территория РФ должна быть одинаково прикрыта. А Москва – столица нашей родины. Но, насколько я знаю, на сегодня у нас с Москвой всё хорошо», - подчеркнул Шерин.

Напомним, в конце ноября 2017 года в Казахстане прошли испытания новой российской противоракеты, пишет Ura.ru . Позже видео с запуска было опубликовано на официальном канале Минобороны в YouTube. Тогда в оборонном пуске подчеркнули, что испытания на полигоне Сары-Шаган прошли успешно.