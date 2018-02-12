В сети появилось видео запуска российской модернизированной противоракеты

Российские военные провели успешные испытания модернизированной ракеты российской системы ПРО «А-135» для защиты Москвы от ударов с воздуха. Она была запущены с полигона «Сары-Шаган» в Казахстане. Как подчеркнули в Минобороны, дальность точность и сроки эксплуатации модернизированной ракеты увеличены, сообщает «Русская планета» .

Видеозапись испытаний была опубликована на странице военного ведомства в социальной сети «Вконтакте», сообщает РЕН ТВ .

В прошлый раз испытания модернизированной ракеты ПРО проходили в ноябре 2017 года. Они также были признаны успешными, так как противоракете удалось поразить заданную цель, сообщает Газета.ру .