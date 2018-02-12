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В сети появилось видео запуска российской модернизированной противоракеты

12 Февраля 2018 в 14:15
В сети появилось видео запуска российской модернизированной противоракеты

Российские военные провели успешные испытания модернизированной ракеты российской системы ПРО «А-135» для защиты Москвы от ударов с воздуха. Она была запущены с полигона «Сары-Шаган» в Казахстане. Как подчеркнули в Минобороны, дальность точность и сроки эксплуатации модернизированной ракеты увеличены, сообщает «Русская планета».

Видеозапись испытаний была опубликована на странице военного ведомства в социальной сети «Вконтакте», сообщает РЕН ТВ.

В прошлый раз испытания модернизированной ракеты ПРО проходили в ноябре 2017 года. Они также были признаны успешными, так как противоракете удалось поразить заданную цель, сообщает Газета.ру.

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