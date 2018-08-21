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Армия и вооружение

В Госдуме рассказали, что выиграет Россия от военного сотрудничества с ЦАР

21 Августа 2018 в 15:16
В Госдуме рассказали, что выиграет Россия от военного сотрудничества с ЦАР
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что государства смогут проводить совместные военные учения.

Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), сообщают «РИА Новости». Подписание документа состоялось между министрами обороны двух стран Сергеем Шойгу и Мари-Ноэль Коярой на полях международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке. По словам главы российского военного ведомства, ЦАР является «перспективным партнером на африканском континенте», пишет Газета.ру.

В эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал о пользе подобных соглашений (слушайте аудио).

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«Подобные соглашения расширяют возможности нашей оборонной промышленности, дают нам возможность продавать вооружение. Соответственно, эти вопросы, уже отрегулированные через внешнюю оборонную промышленность, дают нам возможность расширять рынок сбыта своей военной техники, возможно, проводить совместные военные учения, а также [создавать] дополнительные рабочие места для наших специалистов и консультантов-экспертов», — рассказал депутатов.

Отметим, что на форуме «Армия-2018», который открылся 21 августа, было подписано соглашение о военном сотрудничестве России с западноафриканским государством Буркина-Фасо. Подписи под документом вместе с главой Минобороны РФ поставил министр обороны африканского государства Жан-Клод Буда. Напомним, форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Кубинке, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня».
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