В Госдуме рассказали, что выиграет Россия от военного сотрудничества с ЦАР

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что государства смогут проводить совместные военные учения.

Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), сообщают «РИА Новости». Подписание документа состоялось между министрами обороны двух стран Сергеем Шойгу и Мари-Ноэль Коярой на полях международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке. По словам главы российского военного ведомства, ЦАР является «перспективным партнером на африканском континенте», пишет Газета.ру.

В эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал о пользе подобных соглашений (слушайте аудио).