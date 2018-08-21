В Госдуме рассказали, что выиграет Россия от военного сотрудничества с ЦАР

Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР), сообщают «РИА Новости». Подписание документа состоялось между министрами обороны двух стран Сергеем Шойгу и Мари-Ноэль Коярой на полях международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке. По словам главы российского военного ведомства, ЦАР является «перспективным партнером на африканском континенте», пишет Газета.ру.
В эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал о пользе подобных соглашений (слушайте аудио).
Отметим, что на форуме «Армия-2018», который открылся 21 августа, было подписано соглашение о военном сотрудничестве России с западноафриканским государством Буркина-Фасо. Подписи под документом вместе с главой Минобороны РФ поставил министр обороны африканского государства Жан-Клод Буда. Напомним, форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Кубинке, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня».