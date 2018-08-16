Шаманов поддержал контроль человека над роботами-убийцами

ФОТО: Владимир Шаманов // duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по обороне в эфире НСН рассказал, что в случае отказа от смертоносных автономных систем вооружений этой позиции должны придерживаться все страны.

Декларация ООН о сохранении контроля со стороны человека над смертоносными автономными системами вооружений может быть поддержана в том числе и Россией. Эту тему планируют обсудить правительственные эксперты 27-31 августа в Женеве. В то же время министерство иностранных дел России выступило против введения каких-либо юридических ограничений в части необходимого уровня контроля человека, поскольку ещё не создан полноценный искусственный интеллект, сообщает «Коммерсант».

Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов в эфире НСН подтвердил, что главные решения должен принимать человек.

«Беспилотные летательные аппараты ещё 10 лет назад это были экзотической системой, которая была в ВС РФ всего лишь в двух экземплярах. Сегодня их сотни. Вот какой сегодня темп стремительного развития систем без прямого участия человека. Условно нужно проводить наработку законодательных рамок, которые бы регламентировали и упорядочивали взаимоотношения в этой непростой теме. Главным в процессе должен остаться человек, а не искусственный интеллект», - уверен эксперт.

По словам Владимира Шаманова, если подобные системы будут запрещать, то условия договора должны в обязательном порядке выполнять все страны.

«Москва говорит, что нужно взвешенно оценить и создать коллективными усилиями правила игры, и после этого принять эти правила игры на уровне законодательства. Неучастие хотя бы одной или двух стран (таких, как США) обнуляет эту ситуацию. Либо все, либо мы идём на очередной виток непредсказуемых событий», - заключил в эфире НСН Шаманов.

Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, что контроль над системами искусственного интеллектами необходим, поскольку уже сейчас разработчики с определённого уровня не понимают, как они работают.